Политика
ТАССГорбачев заявил, что не сожалеет о перестройке
Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью немецкому журналу Der Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 09:08, Вашингтон
Происшествия
Студенты СПбГУ рассказали о подозреваемом в убийстве преподавателе
Студенты профессора СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве девушки, рассказали РБК, что не замечали за преподавателем ничего необычного.
РБК 08:46
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости вчера в 11:05
Культура
Полина Гагарина не сумела сдержать слезы на шоу «Голос»
Член жюри шоу «Голос» Полина Гагарина не сумела сдержать слезы после выступления Дмитрия Клинаева.
OAnews 06:46
Футбол
УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США в 2024 году
Как сообщает The Morning Consult, в 2024 году финальная игра Лиги чемпионов может пройти в США.
Спорт-Экспресс 03:24
Политика
Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России
Международный суд ООН в Гааге одобрил рассмотрение иска Украины против России о нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает газета «Европейская правда».
Rambler News Service вчера в 11:20
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Происшествия
Глава района погиб при тушении пожара в Смоленской области
Глава Холм-Жирковского района Смоленской области Олег Макаров погиб, когда помогал тушить загоревшийся дом в своем муниципалитете.
Известия 02:53
Футбол
«Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ
REGNUM 08:16
Происшествия
В Коми нашли тело мирового судьи с огнестрельным ранением
В Коми обнаружили тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в Следственном комитете.
RT на русском 08:43
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Наука
В России научились определять поддельное вино за минуту
ТК Звезда вчера в 21:03
Футбол
Дзюба рассказал, как Черышев просился в «Зенит»
Нападающий «Зенита» и сборной РФ Артем Дзюба рассказал, как игрок «Валенсии» и его партнер по национальной команде Денис Черышев просился в питерский клуб.
ProstoProSport 07:36
Происшествия
Момент гибели в ДТП красноярского актера попал на видео
Видеорегистратор автомобиля, которым управлял актер драмтеатра города Минусинска Виктор Бубенков, записал момент его гибели.
Российская газета 07:54
Политика
Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолёта
RT на русском 00:42
Происшествия
В Уфе из-за плохого самочувствия водителя столкнулись автобусы
В Уфе на улице Мушникова столкнулись два пассажирских автобуса из-за плохого самочувствия 50-летнего водителя.
Российская газета 07:52
Футбол
ФК «Мордовия» сыграл вничью с лидером чемпионата
Футбольный клуб «Мордовия» в субботу, 9 ноября в рамках 22 тура Олимп-первенства ФНЛ принял на своем поле лидера чемпионата - московское «Торпедо».
Info-RM 09:00
Происшествия
В Реутове локализовали пожар в мебельном цехе
Огонь в мебельном цехе в Реутове Московской области локализован на площади тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ по Подмосковью.
РИА Новости 06:11
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова задумалась о свадьбе с новым избранником
Певица задумалась о свадьбе с новым избранником, а также затронула тему рождения детей.
Дни24 08:23
Общество
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 03:32
Общество
Орешкин: искусственный интеллект увеличит в России число рабочих мест
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) приведет не к сокращению, а к росту количества рабочих мест, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Коммерсантъ 04:31
Политика
В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Москва 24 07 ноября в 20:50
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС 02:33
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости вчера в 14:33
Происшествия
Блогер Гоблин прокомментировал убийство студентки преподавателем СПбГУ
Популярный в России блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, прокомментировал убийство студентки преподавателем СПбГУ Олегом Соколовым, который был частым гостем шоу на его YouTube-канале.
Lenta.ru 08:39
Авто
Geely представила совершенно новый кроссовер
Китайцы представили совершенно новый кроссовер Geely Icon.
АвтоВзгляд вчера в 06:37
Армия и оружие
ДНР завершила отвод сил из Петровского
Отвод сил в Золотом и Петровском Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе еще в 2016-м.
РИА Новости 08:02