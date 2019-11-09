Политика

ТАССТАССГорбачев заявил, что не сожалеет о перестройке

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не сожалеет о перестройке и считает, что одной из ее важнейших составляющих было новое внешнеполитическое мышление. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью немецкому журналу Der Spiegel по случаю 30-летия падения Берлинской стены.
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Михаил Горбачев
Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.
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