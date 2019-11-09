Политика
ИзвестияГорбачев заявил об отсутствии сожалений из-за перестройки
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не сожалеет о начатой им перестройке. Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Spiegel по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены, опубликованном в пятницу, 8 ноября.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:34, Ашберн
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей
Глава "Роснано" и бывший министр финансов Анатолий Чубайс прокомментировал свои слова об идиотизме советских людей и жизни в СССР.
Газета.Ru 07:20
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве мужчина
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве после того, как в Санкт-Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого лежали две женские руки и травматический пистолет.
RT на русском 07:16
Армия и оружие
ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском
РИА Новости 05:20
Хоккей
Олофссон: силовой приём Кучерова на Соботке повысил градус матча
Нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3), который прошёл в Стокгольме, рассказал о влиянии на игру эпизода с участием форварда «молний» Никиты Кучерова.
Чемпионат 05:00
Происшествия
Бывший мэр Истры сбежал от следствия
Экс-мэр подмосковного города Истра Андрей Вихарев скрылся от следствия.
Известия 04:16
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
Культура
Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун воссоздала известную сцену из фильма "Основной инстинкт" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Sputnik Литва 05:20
Общество
Адвокат сообщил, что отца Мары Багдасарян лишили гражданства
РИА Новости 07:31
Футбол
Экс-тренер «Спартака» обвинил болельщиков в негативном влиянии
Сергей Кузнецов, бывший тренер красно-белых заявил, что негативные выкрики с трибун сбивали не только тренерский штаб, но и игроков команды.
Спорт день за днем 03:09
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности губок для мытья посуды
Роспотребнадзор рассказал, как поддерживать чистоту на кухне, и посоветовал раз в неделю менять губки для мытья посуды.
РИА Новости 03:32
Происшествия
В российской школе сорвали массовую бойню с бомбами, мачете и булавой
Кунгурский городской суд (Пермский край) вынес приговор в отношении несовершеннолетнего студента местного колледжа, который планировал массовое убийство в школе.
Lenta.ru вчера в 18:24
Музыка
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
Лидером списка лучших музыкальных клипов десятилетия стал ролик Адель на песню Rolling in the Deep.
ТК Звезда вчера в 03:10
Общество
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
Фигурное катание
Россиянка Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Китае
Примечательно, что во всех четырех состоявшихся этапах Гран-при победу одерживали исключительно россиянки: две победы у Щербаковой, и по одной у Алены Косторной и Александры Трусовой, победившей с мировым рекордом.
Вести.Ru 05:39
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Японскую туристку удивили вывески на русском языке на Сахалине. Об этом пишет издание "Асахи симбун".
РИА Новости вчера в 20:17
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском вчера в 10:34
Футбол
«Текстильщик» обыграл «Краснодар-2»
Ивановский «Текстильщик» провел матч 22-го тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ.
IvanovoNews 06:52
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
В Реутове загорелся мебельный цех
Мебельный цех загорелся в Реутове Московской области, существует угроза распространения огня на все здание, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:46
Шоу-бизнес
Отец Егора Клинаева пошел в «Голос» в память о погибшем сыне
Отец Егора Клинаева рассказал, что пошел в «Голос» в память о погибшем два года назад сыне.
Актуальные Новости 03:15
Транспорт
Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым
Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга.
ТВ Центр вчера в 03:53
Экономика
Бизнесмен назвал причины бедности людей
Существует несколько причин, почему люди становятся бедными.
Газета.Ru 07 ноября в 13:56
Гаджеты
AMD выпустила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper
Мощные 32-ядерные процессоры 3970X и 24-ядерные процессоры 3960X семейства AMD Ryzen Threadripper обеспечивают повышение производительности на 90% по сравнению с Intel Core i9-9980XE.
IT-World вчера в 09:33
Здоровье
Врач назвала главные болезни современной молодежи
«Вечерняя Москва» поинтересовалась у врача высшей категории и общей практики Ларисы Алексеевой, насколько заключение экспертов верно и каким заболеваниям подвержены представители этой эпохи.
Вечерняя Москва вчера в 13:34
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Хоккей
Юниорская сборная России вышла в финал Кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) одержала победу над командой Чехии в полуфинале Кубка вызова и вышла в финал турнира, проходящего в Канаде.
РИА Новости вчера в 23:39
Экономика
В Вольске на образование тратят в 14 раз больше, чем на ЖКХ
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена в сумме 1 миллиард 126,2 миллиона рублей, или 63% от годовых назначений, что на 102,7 млн больше, чем годом ранее .
Вольск.ру 04:34
Кино
«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории
"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Газета.Ru 06 ноября в 13:16