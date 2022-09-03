РБКГорбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в МосквеБывшего президента СССР Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище.RT на русскомПохороны прошли при участии роты почетного караула.Москва 24Церемония прощания с экс-президентом СССР прошла в Колонном зале Дома союзов.ТК ЗвездаМихаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналКомсомольская правдаМИР 24РЕН ТВКомсомольская правдаПрофильПолитика СегодняВечерняя МоскваForbesГазета.RuЭкономика сегодняRT на русскомНародные новостиРоссийская газетаАргументы и ФактыПолитическая ЭкспертизаПолитРоссияФАНSnob.ruDaily StormПодробнее о событииМихаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбищеКоммерсантъ08:52Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в МосквеРБК09:09Михаила Горбачева похоронили рядом с женой на Новодевичьем кладбищеМосковский Комсомолец09:01Бывшего лидера СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в МосквеLenta.ru08:59В Москве похоронили ГорбачёваRT на русском08:57Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбищеТАСС09:34Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в МосквеКомсомольская правда09:02Показать ещёОценить119Поделиться