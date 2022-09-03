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Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Бывшего президента СССР Михаила Горбачёва похоронили на Новодевичьем кладбище.
RT на русском
Похороны прошли при участии роты почетного караула.
Москва 24
Церемония прощания с экс-президентом СССР прошла в Колонном зале Дома союзов.
ТК Звезда
Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни.
Интерфакс

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Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище
Коммерсантъ08:52
Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
РБК09:09
Михаила Горбачева похоронили рядом с женой на Новодевичьем кладбище
Московский Комсомолец09:01
Бывшего лидера СССР Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
Lenta.ru08:59
В Москве похоронили Горбачёва
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Горбачева с почестями похоронили на Новодевичьем кладбище
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Михаила Горбачева похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
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