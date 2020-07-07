Экономика
ВедомостиГордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий
Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу «Траста» сообщал об урегулировании претензий на 10,6 млрд руб. по дефолтным облигациям компании «Эквилибриум». В сообщении «Траста» приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, «время потребовалось только для уточнения финальных условий».
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Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Общество
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
Вести.Севастополь 03:08
Шоу-бизнес
Егор Крид анонсировал новый трек со звездой
Напомним, недавно певец выпустил свой альбом под названием «58».
ПензаСМИ 00:30
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Общество
Врач сообщила о состоянии добровольцев после вакцинации от COVID-19
Врач рассказала, что у добровольцев после введения препарата наблюдалась незначительная реакция, которая ничем не отличалась от реакций на другие вакцины.
РБК вчера в 22:04
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы
Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
Актуальные Новости вчера в 04:06
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Шоу-бизнес
Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу
RuNews24.ru 05 июля в 09:13
Здоровье
Малышева объявила об окончании вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России заканчивается, заявила во время эфира в Instagram теледоктор Елена Малышева.
ФАН 05:44
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Кино
Опубликованы новые кадры кинокомикса «Чёрная вдова»
Лос-Анджелес, США, 7 июля 2020, 02:08 — REGNUM В сеть выложили новые кадры кинокомикса «Чёрная Вдова».
REGNUM вчера в 19:08
Происшествия
Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе
Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
Происшествия
СК завершил расследование дел о размещении фото нацистов в сети
По данным следователей, Вячеслав Круглов 4 мая этого года через свою страницу в соцсети разместил на сайте «Банк памяти» для демонстрации во время трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн» заявку с фотографией лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера.
Аргументы и Факты 04:13
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова поделилась пикантным снимком вместе с подругой
Модель Алеся Кафельникова на своей странице в Instagram поделилась весьма нескромным фото.
Discover24 вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Татьяна Гудзева потеряла ребенка от Прохора Шаляпина
Женщина, с которой у Шаляпина в свое время действительно был страстный роман, не так давно объявила Прохора отцом своего маленького ребёнка, её второго малыша.
Bimru.ru 04:00
Футбол
В Подмосковье 16-летнего футболиста ударила молния
ТВК вчера в 23:25
Армия и оружие
Более 450 призывников отправились служить в научные роты
Более 450 призывников отправились в научные и научно-производственные роты Вооруженных Сил России в понедельник, 6 июля, сообщили в министерстве обороны.
Аргументы и Факты вчера в 13:25
Общество
За возврат к московскому времени проголосовали 65,74% волгоградцев
Сегодня, 7 июля, на заседании Совета Волгоградской областной думы были озвучены окончательные результаты опроса по времени: почти 900 тысяч волгоградцев высказались «За» возврат региона к московскому времени.
КП - Волгоград 02:20
Авто
Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6
Компания Haval опубликовала официальные фотографии и характеристики кроссовера Haval H6 третьего поколения.
Автоновости дня 04:30
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news 05 июля в 17:16
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк России снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта, говорится в пресс-релизе банка.
Интерфакс 05:28
Шоу-бизнес
Басков без зубов с бутылкой водки шокировал Интернет
Вести Подмосковья вчера в 05:48
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Мадонна опубликовала обнаженную фотографию с костылем
На фото 61-летняя Мадонна практически полностью обнажена, а правой рукой она держит костыль.
Uznayvse.ru 06:49
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Космос
Ученый рассказал, кого земляне могут встретить на Марсе
Исследователь полагает, что земляне должны быть готовы к такой встрече, она не должна стать сюрпризом и полнейшей неожиданностью для астронавтов, которые навсегда войдут в историю как люди, которые первыми побывали на Марсе.
Shraibikus News 04 июля в 06:39
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала романтичное фото с Богомоловым
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram новое фото, на котором она наслаждается закатом, сидя на причале вместе со своим мужем, режиссером Константином Богомоловым.
Piter.tv вчера в 05:19