Экономика
КомпанияГордеев договорился с «Трастом» по претензиям на 10 млрд рублей
Претензии банка к девелоперу касались задолженности по ним, которая возникла в 2019 году. Общая сумма долга — 10,6 миллиарда рублей. Известно, что до прошлого года компания «Эквилибриум» называлась «Хорус-Финанс» и принадлежала связанной с Гордеевым структуре.
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Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Автоспорт
Квят не преклонил колено в знак протеста «Формулы-1» против расизма
Шесть гонщиков команд "Формулы-1", включая россиянина Даниила Квята, не стали преклонять колено в знак поддержки движения Black Lives Matter против расовой дискриминации на Гран-при Австрии.
Москва 24 05 июля в 19:48
Армия и оружие
Хафтар решил сделать ставку на советские танки Т-62
Танки Т-62 получают все большее распространение в Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Военное дело 02:15
Политика
В Кремле прокомментировали задержание советника Рогозина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 июля прокомментировал задержание советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 06:06
Политика
Путин: поправки к Конституции РФ позволят избежать ошибок СССР
Принятые поправки в Конституцию РФ позволят усилить государственность страны, а также "создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед", заявил российский лидер Владимир Путин в эфире программы на ТК "Россия 1".
Капитал страны 05 июля в 08:30
Энергетика
Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже
Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11 и 7% от уровня производства соответственно.
РБК 04:41
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера
Ранее Холли Берри пообщалась с фанатами в прямом эфире Instagram и заявила, что хотела бы исполнить роль трансгендера – женщины, которая совершает переход к мужчине.
Piter.tv 03:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Общество
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК 05 июля в 20:19
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 05:47
Футбол
«Барселона» намерена снизить зарплату Месси
Чемпионат 05:16
Игры
У Ice-Pick Lodge в разработке четыре игры
У московской студии Ice-Pick Lodge всё хорошо. В разработке четыре игры, каждая из них считается авторским проектом.
Srnsk вчера в 15:50
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика
В Болгарии пожаловались на нехватку туристов из России
Болгарские курорты пожаловались на нехватку российских туристов и просят власти страны ускорить прибытие россиян, сообщили в Ассоциации туроператоров.
ФАН 05:56
Происшествия
Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали
Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
РИА Новости 05:59
Экономика
Повышение зарплат коснется 81,5 тысячи саратовских бюджетников
Вследствие ухудшения экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции региону предоставлена дотация в размере 2,2 млрд рублей, которая будет направлена на возмещение недополученных сумм по налогу на прибыль и компенсацию снижения доходов местных бюджетов.
Регион 64 04:28
Общество
Онищенко рассказал о сроках возвращения коронавируса в Россию
Ранее, 30 июня, Онищенко говорил «Интерфаксу», что прихода второй волны коронавируса в России и в мире опасаться не нужно.
Известия 06:36
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»
Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости вчера в 11:33
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
США депортируют иностранных студентов на онлайн-обучении
Служба иммиграционного контроля США (ICE) оповестила всех иностранных студентов о том, что при принятии решения о дистанционном обучении, они должны будут покинуть Америку.
ToDay News Ufa 02:11
Политика
Американские СМИ стали лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в России
Лидерами по негативной информации об эпидемии коронавируса в РФ стали американские СМИ.
ФАН 05:57
Футбол
Азмуну грозит смертная казнь за имитацию полового акта с Дзюбой
Азмун является подданным Ирана – страны, где предусмотрена смертная казнь за любые проявления нетрадиционной сексуальной ориентации.
ProstoProSport 06:00
Наука
На Мадагаскаре обнаружен крохотный предок динозавров
Мелкий предок динозавров найден в триасовых отложениях Мадагаскара.
Evo-rus.com 05:54
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Происшествия
В Петербурге проходят обыски по делу генерала МВД Ивана Абакумова
Оперативные мероприятия связаны с делом о злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантом которого является бывший заместитель по тылу начальника ГУ МВД генерал-майор Иван Абакумов.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:33
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе-мае снизились вдвое
Экспорт газа «Газпрома» в январе—мае 2020 года в стоимостном выражении сократился в 2,1 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до $9,687 млрд, следует из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).
Rambler News Service 05:37
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47