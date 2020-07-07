Экономика
ВедомостиГордеев договорился с банком «Траст» по претензиям на 10 млрд рублей
Как уточнили в пресс-службе, претензии банка к девелоперу касались долга по дефолтным облигациям компании "Эквилибриум" на 10,6 млрд руб. В сообщении "Траста" приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, "время потребовалось только для уточнения финальных условий".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 03:42, Ашберн
Армия и оружие
В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
Online47.ru 04 июля в 21:58
Общество
ФСБ задержала советника главы «Роскосмоса» по делу о госизмене
Москва, 7 июля 2020, 10:33 — REGNUM В Москве задержан советник главы «Роскосмоса», сообщает 7 июля сетевое издание Life.
REGNUM 03:33
Общество
В России выявили 6368 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368, до 694 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Армия и оружие
Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Москва, 7 июля 2020, 04:31 — REGNUM В случае атаки Вооруженных сил Украины на Крым российская армия сможет дать жёсткий ответ, заявил 6 июля военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с газетой «Вечерняя Москва».
REGNUM вчера в 21:31
Политика
ЦИК обсудит возможность голосования в течение 2–3 дней
Центризбирком обсудит с региональными комиссиями возможность проведения голосования в течение двух или трех дней на выборах осенью, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
Коммерсантъ 03:23
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Вторичное поражение Ученые из лаборатории оральной гистопатологии факультета здравоохранения Бразильского университета описали в своей статье поражения слизистой полости рта у пациента с коронавирусной инфекцией.
Известия вчера в 17:01
Политика
В Госдепе допустили блокировку TikTok на территории США
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что в Вашингтоне серьезно обсуждают возможную блокировку на территории страны приложения TikTok.
РБК 01:36
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Первой причиной специалисты называют количество инноваций и технологий в силовых агрегатах.
Evo-rus.com 01:15
Политика
Великобритания ввела санкции против 25 россиян по делу Магнитского
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб объявил о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к смерти в тюрьме в 2009 году юриста Сергея Магнитского, сообщается на сайте правительственной информации.
Московский Комсомолец вчера в 10:59
Общество
В России за сутки выявили более 6,3 тыс. заболевших
За последние сутки в России выявили 6368 случаев заболевания коронавирусом.
РБК 03:32
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Новосибирск, 6 июля 2020, 08:10 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусом, 74 пациентов за это время выздоровели.
REGNUM вчера в 01:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Экономика
Потери бюджета Бурятии из-за коронавируса оцениваются в 10 млрд
Глава республики Алексей Цыденов озвучил размеры разрыва бюджета Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался перед депутатами Народного Хурала о результатах работы правительства за 2019 год.
Байкал-Daily 02:35
Общество
США потребовали от обучающихся онлайн иностранцев покинуть страну
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись на обучение в другое учебное заведение, где классы проходят в офлайн-формате.
РБК вчера в 21:45
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
Новый УАЗ обзаведется обогревом руля, круиз-контролером. На рынок авто поступит в 2022 году.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Здоровье
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы
На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Политика
Эксперты назвали преимущества для России от противостояния США и Китая
Усиление противостояния КНР и США создает не только дополнительные риски для развития России и Китая, но и возможности для наращивания сотрудничества Москвы и Пекина в нескольких сферах.
РБК 00:00
Здоровье
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество
В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии удалённой работы
Москва, 7 июля 2020, 07:21 — REGNUM Больше всего на удалённой работе в России могут зарабатывать главные бухгалтеры, переводчики и специалисты в сфере продаж.
REGNUM 00:21
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 454 тыс. человек
В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе за последние сутки 3579 человек.
Известия вчера в 03:31
Политика
Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян
Сроки открытия границ ЕС для россиян после снятия ограничений из-за коронавируса пока остаются неясными, заявил 6 июля президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым.
Известия вчера в 17:14
Игры
Моддер добавил в Dark Souls III автомат Калашникова
Моддер под ником Forsakensilver создал расширение для Dark Souls III, которое заменяет в игре арбалеты на современное огнестрельное оружие.
CyberSport.ru вчера в 22:36
Общество
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболели 789 человек, выздоровели – 578.
Вести.Севастополь 03:08
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
Энергетика
«Газпром» приостановил поставку газа через Польшу
После чего «Газпрому» пришлось бронировать транзитные мощности на аукционе для поставки через территорию Польши у местного оператора Gaz-System.
Lenta.ru вчера в 08:02
Общество
Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию
Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47