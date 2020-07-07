Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу «Траста» сообщал об урегулировании претензий на 10,6 млрд руб. по дефолтным облигациям компании «Эквилибриум». В сообщении «Траста» приводятся слова Гордеева о соглашении: решение было обоюдным, «время потребовалось только для уточнения финальных условий».

Гордеев договорился с банком «Траст» по урегулированию претензий

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