с чего всё началось

Интервью были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда не делал никто и никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины.

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

Общество Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет «Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве. 1K

Общество Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом. 1K

Общество В Китае произошла новая вспышка коронавируса Более ста миллионов китайцев снова закрыли на карантин. В китайской провинции Цзилинь произошла новая вспышка коронавирусной инфекции. 1,2K

Космос Быстрый радиовсплеск объяснили падением астероида на пульсар Астрономы показали, что источником быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65 может являться пульсар в двойной системе, орбита которого пересекает пояс астероидов.

Политика Путин раскритиковал ситуацию с выплатами медикам Владимир Путин раскритиковал правительство за реализацию дополнительных выплат медикам, работающим с коронавирусными больными. 1K

Общество В Петербурге запретили прощание с любыми умершими В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти. 337

Кино Леброн Джеймс продюсирует фильм о баскетболе с Адамом Сэндлером Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться «Hustle», а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер.

Шоу-бизнес В США нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его подругу В США нашли мертвым актера Грегори Бойса, известного, в частности, ролью в первой часте франшизы "Сумерки".

Общество В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов. 94

Происшествия Дело об отравлении таллием на предприятии в Таганроге направят в суд Прокуратура Ростовской области направляет в суд дело в отношении инженера-конструктора о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева, сообщает Генпрокуратура РФ. 2

Происшествия В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек. 29

Шоу-бизнес Брухунова призналась, что не умеет готовить Девушка продолжает публиковать рецепты в своем блоге Молодая супруга популярного артиста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, весьма активно ведет свой микроблог. 4

Спорт Гаджиев рассказал, как Дагестан проигнорировал коронавирус Бывший тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев разъяснил ситуацию с коронавирусом в Дагестане.

Политика Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин. 478

Футбол У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат. 4

Экономика Фондовые рынки США в основном снижаются перед выступлением главы ФРС Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно уменьшаются после ралли днем ранее, трейдеры ожидают выступление главы Федрезерва позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные торговых площадок.