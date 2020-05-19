Политика

ИнфоросГордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.
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Дмитрий Гордон
Интервью были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда не делал никто и никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины.
— Дмитрий Гордон, украинский журналистПолит.ру 03:32
с чего всё началось
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении
 на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
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