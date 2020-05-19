с чего всё началось

Интервью были сделаны мной в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда не делал никто и никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины.

В видеообращении на своем YouTube-канале украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по заданию спецслужб Украины, передает РБК.

Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб

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