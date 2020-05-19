Политика

Lenta.ruLenta.ruГордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.
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Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении
 на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
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Дмитрий Гордон
Украинский журналист
Украинский журналист, ведущий телепередачи «В гостях у Дмитрия Гордона», бывший депутат Киевсовета, главный редактор газеты «Бульвар Гордона», основатель интернет-издания «ГОРДОН».
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