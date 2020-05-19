с чего всё началось

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что проводил интервью с бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорем Гиркиным (Стрелковым) по заданию спецслужб страны.

Гордон объяснил интервью со Стрелковым и Поклонской заданием спецслужб

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Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 66

Общество На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов. 15

Авто Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 94

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Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

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Общество В Петербурге запретили прощание с умершими Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти. 261

Здоровье В Саратовской области от коронавируса скончались уже 12 человек Дальнейший возврат к ограничениям, связанных с коронавирусной инфекцией, зависит от самих жителей Саратовской области.