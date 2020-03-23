Коронавирус
РИА НовостиГордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
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Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она всё делает для того, чтобы вообще не состояться как государство. Разрушаются госинституты, это началось давно, продолжается и сейчас.
— Дмитрий Гордон, украинский журналистИзвестия 21:20
с чего всё началось
Как сообщает телеканал "НАШ", украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в Незалежной происходит разрушение государственных институтов, а политика нынешних властей ведет страну к развалу.Московский Комсомолец19:14
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