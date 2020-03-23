с чего всё началось

Украина еще не состоялась как государство. Мало того, в последнее время она всё делает для того, чтобы вообще не состояться как государство. Разрушаются госинституты, это началось давно, продолжается и сейчас.

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

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Гаджеты Google анонсирует новое приложение Camera Go На Android Go официально зарегистрировано более 100 миллионов пользователей, и вскоре компания выпустит новое приложение Camera Go.

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Общество Ангела Меркель отправилась на домашний карантин Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.

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Шоу-бизнес Актриса Татьяна Абрамова развелась с мужем после тяжелой болезни сына Актриса Татьяна Абрамова в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, что развелась со своим первым мужем Сергеем Кулешенко почти сразу, как стало известно о тяжелой болезни младшего сына Александра.

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