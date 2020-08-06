Политика

КоммерсантъКоммерсантъГордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении глава Белоруссии сообщил ему в интервью.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода
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Коммерсантъ20:55

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Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Коммерсантъ20:55

Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян

Известия20:07

Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

Взгляд.ру15:05

Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

РБК18:33

Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Московский Комсомолец17:02

Стало известно о намерении Лукашенко выдать «боевиков» ЧВК России и Украине

Lenta.ru19:26

Украинский журналист Гордон рассказал о сенсационных заявлениях Лукашенко

Говорит Москва14:15
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Происшествия

У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину

ФАН 14:30
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Происшествия

На Кипре начали искать уроженца Хабаровска по делу о взрыве в Бейруте

Кораблю запретили выходить в море, Игорь Гречушкин якобы обанкротился и бросил судно, а экипажу пришлось на протяжении года жить в Ливане.
RuNews24.ru 18:47
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
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Происшествия

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
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Шоу-бизнес

Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой

Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой.
РИА Новости 15:30
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Общество

Травоману пришло письмо с угрозами. Обещают нанести вред его девушке и близким, если не удалит ролики про Дахака

Травоман опубликовал письмо, которое пришло к нему после того, как Дахак призвал игнорировать его в матчмейкинге.
Cyber.sports.ru 11:18
Общество

Nord Stream 2 AG оценит иск немецкой экологической организации

По данным компании, немецкая экологическая компания подала в Высший административный суд Грайфсвальда против разрешения на эксплуатацию российского газопровода.
RuNews24.ru 17:38
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Политика

В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах.
ТАСС 21:41
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Происшествия

Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
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Политика

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com вчера в 08:58
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Футбол

Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru 16:22
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Политика

В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
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Политика

Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока

Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM 20:48
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Шоу-бизнес

Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось

Что происходит 05:54
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Религия

Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о богатстве священников

Компания 03 августа в 01:45
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Армия и оружие

В ООН призвали страны мира отказаться от ядерного оружия

Гутерриш отметил, что ООН с момента своего создания добивается полного уничтожения ядерного оружия.
REGNUM 20:47
Футбол

Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак»

Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".
Sport.ru 14:44
Хоккей

Для Артемия Панарина сезон закончен

Один из самых популярных российских хоккеистов Артемий Панарин завершил вместе со своим клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» выступление в этом сезоне.
BetOn 00:47
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
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Общество

В Турции резко выросло число заражений коронавирусом

В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости 04:00
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Шоу-бизнес

Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего

Короткая юбка и почти полностью прозрачный топик вызвали кучу восторженных комментариев.
АМИТЕЛ 20:47
Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
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Политика

Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom

Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 16:32
Армия и оружие

Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

Вести.Ru 18:25
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Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

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«Лейкерс» уступили «Оклахоме» в матче НБА

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" оказалась сильнее "Лос-Анджелес Лейкерс".
Газета.Ru 21:33
Авто

В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга»

Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.
ИА Красная Весна вчера в 15:54
Политика

Путин подписал указ об отставке трех генералов СК

Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Футбол

УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ вчера в 12:21
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