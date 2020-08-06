с чего всё началось

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении глава Белоруссии сообщил ему в интервью.

Политика Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян. 2,5K

Происшествия В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области. 12

Шоу-бизнес Участник «Уральских пельменей» раскрыл причину ухода Михалковой Один из создателей шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев рассказал порталу Е1.ru, с чем был связан уход из коллектива актрисы Юлии Михалковой. 5

Политика В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах. 84

Происшествия Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости. 51

Политика Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ. 962

Политика В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT призыв бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион к русскоязычным гражданам «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны». 966

Политика Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток. 212

Армия и оружие В ООН призвали страны мира отказаться от ядерного оружия Гутерриш отметил, что ООН с момента своего создания добивается полного уничтожения ядерного оружия.

Футбол Глушаков прокомментировал своё возможное возвращение в «Спартак» Хавбек Денис Глушаков пока не знает, где продолжит карьеру. Ранее футболист выступал за грозненский "Ахмат".

Хоккей Для Артемия Панарина сезон закончен Один из самых популярных российских хоккеистов Артемий Панарин завершил вместе со своим клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» выступление в этом сезоне.

Общество В Турции резко выросло число заражений коронавирусом В Турции резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 1,5K

Шоу-бизнес Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего Короткая юбка и почти полностью прозрачный топик вызвали кучу восторженных комментариев.

Происшествия Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники. 89

Политика Силовые ведомства США призвали аннулировать лицензию у China Telecom Госдепартамент, минобороны, министерство внутренней безопасности и генпрокурор призывают Федеральную комиссию связи США аннулировать лицензию у China Telecom и трех других китайских компаний, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Баскетбол «Лейкерс» уступили «Оклахоме» в матче НБА В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Оклахома-Сити Тандер" оказалась сильнее "Лос-Анджелес Лейкерс".

Авто В Саудовской Аравии нашли «кладбище» автомобилей ГАЗ-21 «Волга» Несколько десятков старых советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» в некомплектном состоянии на окраине города Мекка сфотографировали очевидцы, 3 августа сообщает портал carakoom.com.

Политика Путин подписал указ об отставке трех генералов СК Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве. 212