Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении глава Белоруссии сообщил ему в интервью.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода
».
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