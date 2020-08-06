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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода». По словам журналиста, о своем решении глава Белоруссии сообщил ему в интервью.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода
».
Коммерсантъ20:55
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Коммерсантъ

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Коммерсантъ20:55
Известия

Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян

Известия20:07
Взгляд.ру

Гордон: Лукашенко пообещал Зеленскому «зеленый свет» для экстрадиции участников боев в Донбассе

Взгляд.рувчера в 15:05
РБК

Журналист заявил об обещании Лукашенко выдать «боевиков» России и Украине

РБК18:33
Московский Комсомолец

Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Московский Комсомолец17:02
Lenta.ru

Стало известно о намерении Лукашенко выдать «боевиков» ЧВК России и Украине

Lenta.ru19:26
Говорит Москва

Украинский журналист Гордон рассказал о сенсационных заявлениях Лукашенко

Говорит Москвавчера в 14:15

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости20:31

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Штаб Трампа обвиняет Facebook в предвзятости

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа обвинил компанию Facebook в предвзятости после удаления фрагмента интервью главы государства из-за "дезинформации о коронавирусе", сообщает The Hill.
Газета.Ru23:10
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В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
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