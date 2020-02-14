Политика

ТАССТАССГордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка

"Большинством голосов решение принимается: избранный глава города - Вячеслав Франк", - объявила итоги голосования председатель гордумы Галина Буевич. Три кандидата, прошедшие конкурсную комиссию, отказались претендовать на место главы города, так что депутаты выбирали из шести человек.
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