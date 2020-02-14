Политика
ТАССГордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка
"Большинством голосов решение принимается: избранный глава города - Вячеслав Франк", - объявила итоги голосования председатель гордумы Галина Буевич. Три кандидата, прошедшие конкурсную комиссию, отказались претендовать на место главы города, так что депутаты выбирали из шести человек.
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Экономика
Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей
Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
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Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
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Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
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Названа средняя цена дома в Подмосковье
В среднем коттедж в Подмосковье на вторичном рынке обойдется будущему владельцу в 10 миллионов рублей, дача — в пять миллионов рублей, таунхаус — в 16 миллионов рублей, а участок без подряда (УБП) — в два миллиона рублей.
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СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера – бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, говорится в пресс-релизе ведомства.
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ДТП в Тамбовской области: пять человек погибли
В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.
Общество
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Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки
Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.
Политика
Путин отказался вводить в России термины «родитель №1» и «родитель №2»
Как пояснил глава государства на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, в России должны сохраняться понятия папа и мама.
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В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Экономика
АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
Происшествия
В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину
В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
Армия и оружие
Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году
Экономика
ЦБ отменит комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей
Центробанк планирует на два года продлить нулевой тариф для банков в рамках системы быстрых платежей (СБП) за переводы между физическими лицами.
Авто
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы
Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы 18 тысяч рублей.
Наука
Ученые выявили превратившие в «жаворонков» людей мутации
Ученые выявили генетические изменения, заставляющие спешить внутренние часы организма.
Происшествия
Медики на Урале выбросили пациента из скорой и уехали
Утверждалось, что пациента с защемлением нервных окончаний скорая помощь привозила в несколько больниц, где его отказались принять, после чего медики оставили мужчину прямо на улице возле входа в приемный покой.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.
Политика
В Белоруссии решили изменить герб
Законопроект об изменениях в изображении государственного герба Белоруссии готовится внести группа парламентариев.
Общество
Витренко через суд потребовал премию за победу над «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что подал иск в Печерский районный суд Киева с требованием заплатить ему премию за победу в Стокгольмском арбитраже, которую ему должны были перечислить до конца прошлого года.