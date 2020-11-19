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Горная дорога в Сочи потребует 330 млрд руб. из ФНБ

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ФАН
Наиболее дорогая часть проекта — сама горная трасса Кривенковская—Калеж—Сочи с ответвлением на Лазаревское, стоит 935 млрд руб. По итогам время в дороге из Москвы в Сочи должно сократиться вдвое, до 16 часов.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Горная дорога в Сочи потребует 330 млрд руб. из ФНБ

Наиболее дорогая часть проекта — сама горная трасса Кривенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское, стоит 935 млрд руб. По итогам время в дороге из Москвы в Сочи должно сократиться вдвое, до 16 часов.
Коммерсантъ17:30
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ФАН

Новую дорогу до Сочи частично профинансируют из ФНБ

ФАН03:17
Sochinews

Перенос железной дороги в Сочи с побережья в горы оценили в 1,4 триллиона

Sochinews02:25
ПРАЙМ

Новая железная дорога на юг России обойдется в 1,4 триллиона рублей

ПРАЙМ23:39
РБК

Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы оценили в ₽1,4 трлн

РБК01:27
ТАСС

«Ъ»: проект РЖД «Южный кластер» обойдется в 1,37 трлн рублей

ТАСС01:20
Ведомости

Перенос железной дороги в Сочи от побережья в горы оценили в 1,4 трлн рублей

Ведомости01:58
Коммерсантъ

Горная дорога в Сочи потребует 330 млрд руб. из ФНБ

Коммерсантъ17:30

Россиянин осуждён на 13 лет за попытку передать секретные данные ЦРУ

Брянский областной суд приговорил гражданина России к 13 годам тюремного заключения за попытку передать ЦРУ секретные данные о Северном флоте, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
RT на русском02:00

«Поговорила с Тутберидзе, она меня поздравила». Как Трусова рискнула и победила Щербакову

Трусова узнала, что такое конкуренция Решение Трусовой уйти от Тутберидзе к Плющенко вряд ли имело единственную причину, но одна из них лежит на поверхности: в первом же взрослом сезоне Саша оказалась третьей лишней в битве Щербаковой и Косторной.
Чемпионат18 ноября в 02:00

«Известия»: Минэкономразвития предложило выдавать вид на жительство за инвестиции

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, позволяющий упростить порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных граждан в обмен на инвестиции в российский бизнес, владение недвижимостью на территории страны и компаниями.
ТАСС20:44

В Крыму прокомментировали слова советника главы офиса Зеленского

Постпред подчеркнул, что хранит документы о планах строительства моста через Керченский пролив, которые почти два десятилетия назад Куницын подписывал вместе с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым, а также многие записи, в которых крымские руководители заявляли о верности русскому миру и единстве с Россией.
РИА Новости22:53

«Сбер» вычислил российские города с самым высоким риском заражения COVID

С помощью сервиса симптом-чекер (инструмент проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19) эксперты выяснили, что в Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране.
РБК02:22

В Москве по подозрению в контрабанде арестован экс-депутат горсовета Одессы

Москва, 20 ноября 2020, 11:09 — REGNUM Экс-депутат Одесского горсовета, бывший член украинской Партии регионов Олег Марков арестован по решению Хорошевского суда Москвы на срок в два месяца по подозрению в контрабанде золотых изделий, которые представляют историческую ценность.
REGNUM03:09