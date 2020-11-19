Горная дорога в Сочи потребует 330 млрд руб. из ФНБ
Наиболее дорогая часть проекта — сама горная трасса Кривенковская—Калеж—Сочи с ответвлением на Лазаревское, стоит 935 млрд руб. По итогам время в дороге из Москвы в Сочи должно сократиться вдвое, до 16 часов.В источнике
С чего всё началось
Горная дорога в Сочи потребует 330 млрд руб. из ФНБ
Наиболее дорогая часть проекта — сама горная трасса Кривенковская — Калеж — Сочи с ответвлением на Лазаревское, стоит 935 млрд руб. По итогам время в дороге из Москвы в Сочи должно сократиться вдвое, до 16 часов.
Коммерсантъ17:30
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