Наиболее дорогая часть проекта — сама горная трасса Кривенковская—Калеж—Сочи с ответвлением на Лазаревское, стоит 935 млрд руб. По итогам время в дороге из Москвы в Сочи должно сократиться вдвое, до 16 часов.

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