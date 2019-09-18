Экономика
КоммерсантъГорнодобычу ставят в безотходное положение
Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов. При этом от добычи полезных ископаемых было образовано более 6,8 млрд тонн (94,2% от общего количества образованных отходов), в основном это именно вскрышные породы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:42, Вашингтон
Фигурное катание
Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира
Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Финансы
«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.
ТАСС вчера в 19:20
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском вчера в 08:36
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews 16 сентября в 12:54
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° вчера в 17:40
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции
В Кабардино-Балкарской республике введен режим контртеррористической операции, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ.
РБК 00:42
Футбол
Российский судья признался, что работает на матчах любимого клуба
Судья Сергей Лапочкин признался, что регулярно судит матчи с участием своего любимого клуба. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 01:18
Армия и оружие
В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов
Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.
RT на русском вчера в 19:44
Политика
Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве
Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Происшествия
На Урале сын убил мать, которой отказали в помощи полицейские
В Алапаевске (Свердловская область) мужчина убил свою мать.
URA.Ru вчера в 08:22
Политика
Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
DP.RU 16 сентября в 06:47
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Экономика
ВИП-клиенты ПСБ заплатят Ананьевым за проигранный иск
Высокий суд Лондона отказал ВИП-клиентам Промсвязьбанка, потребовавшим $40 млн с бывших владельцев банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, следует из решения суда (есть у РБК).
РБК 00:30
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Кино
СМИ: Disney хочет снять новый фильм по Assassin’s Creed
Игромания.ру вчера в 17:43
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com 16 сентября в 01:05
Гаджеты
С 18 сентября Iphone 11 можно заказать в Рязани
Pro Город Рязань вчера в 10:18
Авто
Электромобили могут пустить на выделенные полосы
Автоновости дня 16 сентября в 22:10
Здоровье
Детская поликлиника в Чите получила оборудование на 32 млн рублей
Поликлиника краевой детской клинической больницы в Чите, обслуживающая все Забайкалье, пополнилась новым медицинским оборудованием стоимостью 32 млн рублей.
ТАСС 00:30
Культура
Радий Хабиров наградил Владимира Спивакова орденом Салавата Юлаева
Башинформ вчера в 11:25
Происшествия
В Индии у мужчины вырос «дьявольский рог»
Нейрохирурги удалили нарост, который в народе называют «дьявольским рогом».
Известия 00:53