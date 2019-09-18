Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГорнодобычу ставят в безотходное положение

Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов. При этом от добычи полезных ископаемых было образовано более 6,8 млрд тонн (94,2% от общего количества образованных отходов), в основном это именно вскрышные породы.
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с чего всё началось

Невиновность Майкла Калви досчитана

Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.
Коммерсантъвчера в 17:13

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Главные новости к утру 18 сентября

Коммерсантъ00:01

Источник: экспертиза по Baring Vostok подтвердила цену акций IFTG в 3,8 млрд рублей

ТАССвчера в 16:28

Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

РБКвчера в 17:07

Экспертиза по делу Калви изменила оценку спорных акций IFTG

Ведомостивчера в 18:43

Что случилось этой ночью: среда, 18 сентября

Интерфакс00:30

Газета «Коммерсант» пишет о возможном прекращении дела Майкла Калви

Эхо Москвывчера в 19:20

ТАСС: результаты финэкспертизы подтверждают невиновность Майкла Калви

Forbesвчера в 17:11
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Экономика

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Авто

Электромобили могут пустить на выделенные полосы

Автоновости дня 16 сентября в 22:10
Космос

Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду

Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий вчера в 09:14
Футбол

Конте назвал «главного раздолбая» в игре со «Славией» в ЛЧ

Отдельных игроковсвоей команды в матче Конте выделять не стал, сказав, что все «сработали ниже своего уровня» и назвав себя «главным раздолбаем».
Все про Спорт ру 01:01
Происшествия

На Урале сын убил мать, которой отказали в помощи полицейские

В Алапаевске (Свердловская область) мужчина убил свою мать.
URA.Ru вчера в 08:22
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

"Зенит" и "Лион" сыграли вничью в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 14:47
Футбол

Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения

Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Армия и оружие

В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»

Танковый полк «Силы Тигра» прошел от Дер-эз-Зора и Пальмиры до Идлиба.
ТК Звезда 00:32
Фигурное катание

Российские гимнастки завоевали два золота чемпионата мира

Россиянки Дина Аверина и Екатерина Селезнева завоевали золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Коммерсантъ вчера в 13:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова

В Москве был открыт первый дом моды дочери главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Айшат. На открытии бутика была замечена Ольга Бузова.
OAnews вчера в 06:54
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Политика

Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК 16 сентября в 20:36
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Общество

На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников

"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Политика

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400

Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News 16 сентября в 16:42
Гаджеты

Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире

Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах.
РИА Новости 16 сентября в 11:50
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге

Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

RT на русском вчера в 23:30
Политика

Игорь Крутой приехал на инаугурацию Игоря Бабушкина

Арбуз вчера в 05:03
Интернет

Опрос: каждый второй россиянин чистит историю браузера в интернете

По данным опроса, проведенном "Лабораторией Касперского" при поддержке сервиса Toluna, 84% россиян не желают, чтобы кто-то знал, чем они занимаются в интернете.
ТАСС вчера в 17:06
Армия и оружие

Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды

Взгляд.ру 16 сентября в 15:16
Здоровье

Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России

Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 20:08
Политика

Власти США подали иск против Сноудена

Американские власти подали иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена после публикации его книги.
BFM.ru вчера в 13:33
Политика

На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Авто

Определены регионы с самыми доступными автомобилями с пробегом

МедиаПоток 15 сентября в 06:01
Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Финансы

Курсы доллара и евро на 18 сентября

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 сентября, составляет 64,1213 рубля.
Банки.ру 01:00
Армия и оружие

Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru вчера в 12:24
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