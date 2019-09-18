Экономика
КоммерсантъГорнодобычу ставят в безотходное положение
Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов. При этом от добычи полезных ископаемых было образовано более 6,8 млрд тонн (94,2% от общего количества образованных отходов), в основном это именно вскрышные породы.
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с чего всё началось
Источник "Ъ", близкий к акционерам банка "Восточный", сообщил, что согласно независимой оценке РОО стоимость спорных акций составила 3,8 млрд руб. Собеседник "Ъ" отметил, что если бы возбуждению скандального уголовного дела в феврале 2019 года предшествовала полноценная доследственная проверка с привлечением оценщиков, то не было бы повода для самого расследования.Коммерсантъвчера в 17:13
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Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Cyber.sports.ru 16 сентября в 03:51
Экономика
В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском 16 сентября в 23:03
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Наука
В России появится система слежения за поведением водителей
Известия вчера в 21:24
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия
Индусу удалили рог длиной десять сантиметров
В индийском городе Сагар местному 73-летнему фермеру удалили рог. Нарост на его голове появился после удара пять лет назад.
VSE42.RU 01:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Энергетика
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.
RT на русском 16 сентября в 03:39
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК вчера в 12:05
Кино
Юлия Меньшова поделилась трогательными фото с 80-летия отца
Юлия Меньшова поделилась трогательными фото с 80-летия отца Знаменитый режиссер Владимир Меньшов снял не так много картин, однако каждая из них является настоящим шедевром.
Экспресс газета вчера в 14:02
Авто
Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала
Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 09:05
Армия и оружие
Эр-Рияд представит «доказательства» причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии намеревается представить «доказательства» причастности Ирана к атакам беспилотников на НПЗ королевства.
REGNUM 00:22
Армия и оружие
Истребителям F-35 и F-22 уже готовят замену
Не исключено, что будет выбрано несколько образцов боевых самолетов.В результате, до 2030 года в распоряжении ВВС США будет совершенно новый истребитель с открытой архитектурой, дающий возможность устанавливать различное ПО разных разработчиков и систематически его обновлять.
ГЛАС.RU вчера в 08:51
Политика
Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря
Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Кино
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла
Мир без Beatles в «Yesterday» Дэнни Бойла В прокат выходит музыкально-романтическая комедия Дэнни Бойла «Yesterday» по сценарию Ричарда Кёртиса.
Коммерсантъ вчера в 18:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна вчера в 08:35
Гаджеты
С 18 сентября Iphone 11 можно заказать в Рязани
Pro Город Рязань вчера в 10:18
Политика
Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Телеканал 360° вчера в 17:40
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать белое вино
Роскачество рекомендует выбирать отечественные вина из винограда, выращенного в России, обращая внимание на обозначение ЗГУ - "вино защищённого географического указания".
РИА Новости 01:19