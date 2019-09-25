По словам источника, на рабочего обрушилась горная масса, мужчина погиб.

с чего всё началось

Во время выполнения работ погиб проходчик шахтостроительного управления Гайского горно-обогатительного комбината. Мужчина был смертельно травмирован упавшим куском горной породы.

Рабочий стал жертвой обрушения породы на шахте под Оренбургом

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