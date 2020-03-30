Губернатор Ленобласти объявил, что раздумывает, как закрыть на карантин Мурино. Такие же перспективы и у Сертолово. Во время видеоконференции губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта город Мурино Всеволожского района переходит в режим изоляции, поскольку там появились первые заболевшие.

с чего всё началось

Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 17:26 — REGNUM Въезд и выезд из города Мурино, который расположен на территории Ленобласти у границы с Петербургом, закрывается на карантин. Об этом сообщил 30 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Город Мурино на границе Петербурга и Ленобласти закрывают на карантин

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