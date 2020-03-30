Общество

REGNUMREGNUMГород Мурино на границе Петербурга и Ленобласти закрывают на карантин

Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 17:26 — REGNUM Въезд и выезд из города Мурино, который расположен на территории Ленобласти у границы с Петербургом, закрывается на карантин. Об этом сообщил 30 марта губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.
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с чего всё началось

Власти думают, как изолировать Мурино, где живёт сто тысяч человек

Губернатор Ленобласти объявил, что раздумывает, как закрыть на карантин Мурино. Такие же перспективы и у Сертолово. Во время видеоконференции губернатор Александр Дрозденко заявил, что с 31 марта город Мурино Всеволожского района переходит в режим изоляции, поскольку там появились первые заболевшие.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министром обороны Украины, Главнокомандующим ВСУ и командующими видов и родов Вооруженных сил заявил, что здоровье военнослужащих является первоочередной задачей.
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Мурино
Город в России
Город в Ленинградской области России. Административный центр Муринского городского поселения Всеволожского муниципального района.
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Александр Юрьевич Дрозденко
Российский политик
Российский хозяйственный и государственный деятель. Губернатор Ленинградской области с 28 мая 2012. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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