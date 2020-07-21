Происшествия
Правда УрФОВ Свердловской области без электроснабжения остается 6 тысяч человек
Энергетики ликвидируют последствия потопа После прохождения грозового фронта в Нижних Сергах Свердловской области без энергоснабжения осталось 6 тыс. человек.
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Разбитые мосты, искореженные дома: 45 эпичных кадров из затопленных Нижних Серег
Екатеринбург Онлайн03:50
В МЧС рассказали о ликвидации последствий сильного потопа в Нижних Сергах на Урале
Znak.comвчера в 20:56
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Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет
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Lenta.ru 04:52
Происшествия
В Ленобласти внук убил деда во время обучения стрельбе
Внук согласился, взял в руки оружие и случайно произвел выстрел в сторону деда.
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В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин
В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
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Ученые: закрытие школ на карантин из-за коронавируса не имеет смысла
Ученые сопоставили данные о заражении коронавирусом среди детей из Финляндии, где школы были закрыты на карантин с информацией об учениках Швеции, где учебные заведения не уходили на вынужденный перерыв.
Live24 вчера в 03:16
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Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что вопрос открытия торговых комплексов и ресторанов нужно срочно урегулировать с Роспотребнадзором, так как городским властям "необходимо отстаивать интересы бизнеса".
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В Луцке на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
В центре Луцка на западе Украины мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, говорится в сообщении полиции Волынской области в Facebook.
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Политика
Кадыров пригласил Помпео посетить Чечню
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил госсекретаря США Майка Помпео в республику после того, как американский Госдеп включил чеченского лидера в "черный список".
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Армия и оружие
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Министерство обороны намерено начать развертывание беспилотных комплексов разминирования "Уран-6", принципиальное решение об этом уже принято, передают "Известия" со ссылкой на военное ведомство.
Военное обозрение 04:54
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
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Инженеры разработали впервые не режущийся материал
Ученые создали искусственный материал, который практически невозможно разрезать.
ToDay News Ufa 00:45
Футбол
Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио» в серии А
"Ювентус" дома одержал победу над "Лацио" в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости вчера в 17:48
Политика
Фургал обратился к жителям Хабаровского края после отставки
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Авто
Great Wall готовит к дебюту новый премиальный внедорожник
Компания Great Wall опубликовала изображения нового премиального внедорожника.
Goroday.ru 18 июля в 07:36
Общество
В Тульской области скончались пять пациентов с коронавирусом
Пять пациентов с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Общество
Власти Кипра разрешили приезжать на остров туристам из 50 стран
Власти Республики Кипр разрешили с 23 июля приезжать на остров туристам из 50 стран. Россия в список не вошла, передает ТАСС.
Полит.ру вчера в 23:38
Экономика
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Москва, 20 июля 2020, 17:35 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
REGNUM вчера в 10:35
Армия и оружие
Армия США выкупит самолеты F-35A, предназначенные Турции
Американские ВВС выкупят восемь истребителей F-35A, созданных компанией Lockheed Martin для армии Турции, сообщило 20 июля министерство обороны США.
ИА Красная Весна вчера в 21:17
Происшествия
Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода
Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
Политика
Парламент Египта дал президенту право отправить войска в Ливию
Парламент Египта выдал президенту Абделю Фаттаху ас-Сиси мандат на отправку войск в Ливию для защиты национальной безопасности.
Российская газета вчера в 15:10
Политика
Врио губернатора Дегтярёв оценил обстановку в Хабаровском крае
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв выразил уверенность в том, что на улицы городов региона придут мир и согласие.
Life.ru 04:37
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова
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Общество
Около 15% арендных квартир в Москве выставлено на продажу
В арендной экспозиции около 15% квартир в Москве одновременно выставлены на продажу.
РБК 04:29
Транспорт
Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр
Проезд по всей новой трассе Москва—Казань для легковых автомобилей будет стоить 2,5 руб. за километр, или 1,6 тыс. руб. за всю трассу, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в эфире телеканала «Россия 1».
Коммерсантъ 01:52
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
Газета.Ru 03:27
Общество
На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
Политика
В Хабаровске два депутата вышли из ЛДПР после смены губернатора
Два депутата в Хабаровском крае приняли решение выйти из ЛДПР после назначения врио губернатора Михаила Дегтярева.
РБК 01:11
Общество
За сутки в России зафиксировано 5842 случая COVID-19
За сутки в России подтверждено 5842 случая COVID-19 в 81 регионе.
Российская газета 04:28