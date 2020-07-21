Энергетики ликвидируют последствия потопа После прохождения грозового фронта в Нижних Сергах Свердловской области без энергоснабжения осталось 6 тыс. человек.

В Свердловской области без электроснабжения остается 6 тысяч человек

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