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Города Кубани вошли в число городов-лидеров по росту цен на жилье

Города Краснодарского края оказались в списке регионов-лидеров по росту цен на жилье.
РБК Краснодар
За ним следуют Новороссийск (135 тысяч рублей за "квадрат" и прирост 118%), Краснодар (110 тысяч рублей, +115%), Сочи (271 тысяча рублей, +113%), Геленджик (185 тысяч рублей, +105%), Анапа (135 тысяч рублей, +93%) и Кисловодск (95 тысяч рублей, +73%).
Российская газета
В то же время руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов подчеркнул, что последние 15 месяцев цены на жилье в России устойчиво растут, а ставки аренды стагнируют.
Ведомости
В рейтинг российских городов по росту цен в новостройках вошли и Анапа с Новороссийском, где за квартиру придется отдать 135 тыс. руб. / кв. м. В Туапсе цены в среднем доходят до 132 тыс. руб. за квадратный метр.
Россия.Кубань

С чего всё началось

Риелторы назвали города России с самым быстрым ростом цен на жилье
Жилая недвижимость в последний год сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах России, но доходность вложений в недвижимость в целом снижается из-за того, что рост стоимости аренды не успевает за увеличением цен на жилье, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
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