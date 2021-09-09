За ним следуют Новороссийск (135 тысяч рублей за "квадрат" и прирост 118%), Краснодар (110 тысяч рублей, +115%), Сочи (271 тысяча рублей, +113%), Геленджик (185 тысяч рублей, +105%), Анапа (135 тысяч рублей, +93%) и Кисловодск (95 тысяч рублей, +73%).
В рейтинг российских городов по росту цен в новостройках вошли и Анапа с Новороссийском, где за квартиру придется отдать 135 тыс. руб. / кв. м. В Туапсе цены в среднем доходят до 132 тыс. руб. за квадратный метр.
Жилая недвижимость в последний год сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах России, но доходность вложений в недвижимость в целом снижается из-за того, что рост стоимости аренды не успевает за увеличением цен на жилье, сообщили опрошенные РИА Недвижимость эксперты.
Искусственный интеллект завершил Десятую симфонию Бетховена Как отмечает «Яндекс.Музыка», помимо новых песен, активнее стали слушать и старые треки группы: «Активнее стали слушать и другие композиции ABBA — количество прослушиваний более ранних треков выросло в 1,5 раза за неделю с 28 августа по 4 сентября», — поделилися сервис с РБК.
Старый коричневый карлик, который играет не по правилам По данным New-Science, «Авария» находится на расстоянии около 50 световых лет от Земли и вращается со скоростью 800 000 км/ч, быстрее, чем любой другой коричневый карлик, обнаруженный на аналогичном расстоянии от Земли.
Плохая система вентиляции воздуха в закрытом помещении на карнавале в коммуне Гангельт (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ стала основной причиной быстрого распространения коронавируса в регионе.