Экономика
КоммерсантъГорода Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью
Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью Города, входящие в Золотое кольцо России, а также Рязань, Тверь, Калугу и другие старинные русские города может связать платная автодорога. Перспективный проект анонсировал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
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Для строительства трассы Москва – Казань могут выпустить «народные» облигации
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:45
«Автодор» заявил о возможном выпуске «народных» облигаций для строительства М-12
Известиявчера в 04:45
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Происшествия
В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех
Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости
РИА Новости вчера в 17:23
Армия и оружие
В Карабахе сбили азербайджанский беспилотник
Минобороны Армении подтвердило захват азербайджанского дрона-камикадзе >> Как сообщает пресс-служба Армии обороны Карабаха, беспилотник, выполнявший разведывательный полет, был сбит на северо-восточном направлении линии соприкосновения.
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В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью
В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди.
UfaTime.ru вчера в 23:11
Политика
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
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Стыд и срам: как влияют на ваш секс отношения с родителями?
На самом деле личная жизнь сегодняшнего малыша полностью зависит от отношений в семьи и испортить ее довольно просто — достаточно воспринимать его как слишком взрослого или слишком маленького, стесняться говорить и отвечать на вопросы о сексе или, наоборот, водить уже взрослого ребенка туда, где много голых людей противоположного пола.
НГС вчера в 22:30
Происшествия
В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине
В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.
РБК 01:45
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
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Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза
"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.
Интерфакс вчера в 21:17
Армия и оружие
В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном
Известия вчера в 10:28
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
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Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости вчера в 18:18
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
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«Аталанта» установила ценник на Малиновского
La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru вчера в 08:54
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Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
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Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости вчера в 15:53
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»
Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
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Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
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Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро
Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
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Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
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«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании
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Модернизированный Су-34 поступил в авиационный полк ЗВО
Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил состав авиационного полка, дислоцированного в Воронежской области.
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Особое мнение: Григорий Юдин
Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
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Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com 16 июля в 10:19
Футбол
Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»
В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.
Радио Зенит вчера в 12:00