Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГорода Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью

Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью Города, входящие в Золотое кольцо России, а также Рязань, Тверь, Калугу и другие старинные русские города может связать платная автодорога. Перспективный проект анонсировал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
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Для строительства трассы Москва – Казань могут выпустить «народные» облигации

БИЗНЕС Onlineвчера в 04:45

Итоги дня: «народные» облигации для М-12, многодневные выборы и какой пляж одобрил Роспотребнадзор Татарстана

Реальное времявчера в 12:00

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Вести.Ruвчера в 05:24

«Автодор» заявил о возможном выпуске «народных» облигаций для строительства М-12

Известиявчера в 04:45

Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью

Коммерсантъвчера в 18:11

Для строительства трассы Москва-Казань могут выпустить народные облигации

РИА Новостивчера в 04:27

«Автодор» может выпустить «народные» облигации для строительства трассы Москва - Казань

ТАССвчера в 04:15
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Происшествия

В Киеве число пострадавших при взрыве у метро выросло до четырех

Число пострадавших от взрыва у станции метро "Шулявская" в Киеве возросло до четырех, сообщила пресс-служба Национального управления полиции Украины.
РИА Новости 02:14
21
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке молодости

РИА Новости вчера в 17:23
2
Армия и оружие

В Карабахе сбили азербайджанский беспилотник

Минобороны Армении подтвердило захват азербайджанского дрона-камикадзе >> Как сообщает пресс-служба Армии обороны Карабаха, беспилотник, выполнявший разведывательный полет, был сбит на северо-восточном направлении линии соприкосновения.
Sputnik Армения 02:03
Здоровье

В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью

В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди.
UfaTime.ru вчера в 23:11
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Политика

Депутат Рады назвал способ спасти Украину

Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович.
РИА Новости вчера в 22:45
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Общество

Стыд и срам: как влияют на ваш секс отношения с родителями?

На самом деле личная жизнь сегодняшнего малыша полностью зависит от отношений в семьи и испортить ее довольно просто — достаточно воспринимать его как слишком взрослого или слишком маленького, стесняться говорить и отвечать на вопросы о сексе или, наоборот, водить уже взрослого ребенка туда, где много голых людей противоположного пола.
НГС вчера в 22:30
Происшествия

В Екатеринбурге 40 человек эвакуировали из-за пожара в магазине

В Екатеринбурге произошел пожар в магазине, из примыкающего к нему жилого дома эвакуировали 40 человек, в том числе семь детей.
РБК 01:45
Общество

Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, вероятно, побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
1,9K
Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
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Общество

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза

"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.
Интерфакс вчера в 21:17
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Происшествия

Четыре человека в КБР пострадали при взрыве газа в жилом доме

Известия 01:53
Армия и оружие

В Армении заявили о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном

Известия вчера в 10:28
4
Футбол

Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки

6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
4
Футбол

Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб

Невские Новости вчера в 18:18
2
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
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Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 06:25
1,2K
Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
2,2K
Футбол

«Аталанта» установила ценник на Малиновского

La Gazzetta dello Sport сообщает, что "Аталанта" установила трансферную стоимость на полузащитника Руслана Малиновского.
Soccer.ru вчера в 08:54
Политика

Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
53
Политика

Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН

Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
РИА Новости вчера в 15:53
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
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Футбол

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: все дороги ведут на «Уэмбли»

Предлагаем наш прогноз на матч полуфинала Кубка Англии, в котором 18 июля «Арсенал» принимает «Манчестер Сити».
Все про Спорт ру вчера в 05:49
Шоу-бизнес

Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
Gazeta.SPb вчера в 06:31
10
Футбол

Гайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евро

Общественная служба новостей 16 июля в 13:08
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru вчера в 08:26
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Футбол

«Реал» обыграл «Вильярреал» и стал чемпионом Испании

Vprognoze.ru вчера в 03:42
1
Армия и оружие

Модернизированный Су-34 поступил в авиационный полк ЗВО

Модернизированный бомбардировщик Су-34 пополнил состав авиационного полка, дислоцированного в Воронежской области.
Военное обозрение 02:29
Политика

Особое мнение: Григорий Юдин

Г. Юдин ― Да, но поскольку логика, которая разворачивает сегодня эту борьбу, примерно так и устроена: не трогайте меня.
Эхо Москвы вчера в 15:09
Общество

Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала

Evo-rus.com 16 июля в 10:19
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Футбол

Роман Широков: «Я предложил Федуну хэштег #ИграйтеКакЗенит»

В преддверии матча «Зенита» и «Спартака» на Радио Зенит выступил знаменитый полузащитник обеих команд, а также сборной России Роман Широков.
Радио Зенит вчера в 12:00
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