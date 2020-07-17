Экономика
КоммерсантъГорода Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью
Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью Города, входящие в Золотое кольцо России, а также Рязань, Тверь, Калугу и другие старинные русские города может связать платная автодорога. Перспективный проект анонсировал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Читать в источнике
Оценить97
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:52, Ашберн
Наука
В Ухане оказались незамеченными больше половины заражений COVID-19
Следы заболевания были найдены более чем у тридцати двух тысяч жителей города Ухань, причем большая их часть скончалась после заражения.
ToDay News Ufa 16:12
Общество
Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака
По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
Вести.Ru 16:52
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США.
Evo-rus.com 15:34
Общество
Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19
Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Кино
Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны
Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости 16:32
Наука
Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G
Газета DAILY 14:02
Происшествия
Сотрудник НИИ метрологии задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку, работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Политика
В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Футбол
Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»
На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru 14:42
Футбол
Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа
RT на русском 17:03
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Игры
«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II
3DNews 04:56
Политика
Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала
Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
URA.Ru 18:35
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
РБК вчера в 22:51
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Футбол
Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ
Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний
Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания 15 июля в 15:26
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:50
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Общество
Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем
По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
Происшествия
На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции
На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00