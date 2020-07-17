Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГорода Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью

Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью Города, входящие в Золотое кольцо России, а также Рязань, Тверь, Калугу и другие старинные русские города может связать платная автодорога. Перспективный проект анонсировал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
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Города Золотого кольца могут соединить новой платной магистралью

Коммерсантъ18:11

«Автодор» может выпустить «народные» облигации для строительства трассы Москва - Казань

ТАСС04:15

Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань

Вести.Ru05:24

«Автодор» заявил о возможном выпуске «народных» облигаций для строительства М-12

Известия04:45

Для строительства трассы Москва – Казань могут выпустить «народные» облигации

БИЗНЕС Online04:45

Для строительства трассы Москва-Казань могут выпустить народные облигации

РИА Новости04:27

Итоги дня: «народные» облигации для М-12, многодневные выборы и какой пляж одобрил Роспотребнадзор Татарстана

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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 18:52, Ашберн
Наука

В Ухане оказались незамеченными больше половины заражений COVID-19

Следы заболевания были найдены более чем у тридцати двух тысяч жителей города Ухань, причем большая их часть скончалась после заражения.
ToDay News Ufa 16:12
Общество

Внучка королевы Елизаветы II сочеталась узами брака

По информации Букингемского дворца, в пятницу, 17 июля, внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис Йоркская вышла замуж.
Вести.Ru 16:52
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
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Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45
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Армия и оружие

NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams

Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости вчера в 00:53
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Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ 10:31
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Армия и оружие

Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США

Россия может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США.
Evo-rus.com 15:34
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Общество

Российская компания решила производить оксфордскую вакцину от COVID-19

Российская группа компаний «Р-Фарм» объявила о возможности начала производства на своих мощностях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной британской компанией AstraZeneca в партнерстве с Оксфордским университетом.
РБК 13:01
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
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Кино

Сериал «Дивный новый мир» по роману Хаксли вышел на экраны

Премьера сериала "Дивный новый мир" по антиутопическому роману писателя Олдоса Хаксли состоялась на сервисе Peacock.
Народные новости 16:32
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Наука

Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G

Газета DAILY 14:02
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Игры

Игра Worms Armageddon получила обновление через 21 год после релиза

REGNUM 14:22
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Происшествия

Сотрудник НИИ метрологии задержан в Москве за взятку от иностранца

Сотрудник, получивший взятку, работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
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Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
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Футбол

Митрюшкин отыграл на ноль за «Монако» в матче против «Серкль Брюгге»

На 34-й минуте поединка за монегасков на поле вышел вратарь Антон Митрюшкин. Российский голкипер находится в "Монако" на просмотре.
Газета.Ru 14:42
Футбол

Кавазашвили извинился перед женой Бубнова за слова о проблемах её мужа

RT на русском 17:03
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Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
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Игры

«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II

3DNews 04:56
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Политика

Жители Хабаровска хотят скинуться на адвоката для Фургала

Жители Хабаровска готовы скинуться на хорошего адвоката для арестованного губернатора края Сергея Фургала.
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

РБК вчера в 22:51
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400

Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
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Футбол

Депутаты Госдумы обратились в РФС с просьбой оставить «Оренбург» в РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Сухарев заявил, что он и другие депутаты приняли решение направить письма министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову и главе Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину с просьбой оставить «Оренбург» в сильнейшем дивизионе чемпионата России на следующий сезон.
Sport.rbc.ru 16:53
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Политика

США ввели санкции против связанных с Пригожиным физлиц и компаний

Минфин Соединенных штатов ввел санкции против физлиц и юрлиц, которые связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Компания 15 июля в 15:26
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Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб.
РБК 17:50
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Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
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Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
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Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
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Общество

Морские пираты атаковали танкер с российско-украинским экипажем

По данным портала Dryad Global, на борт судна поднялись восемь вооруженных пиратов и похитили 15 членов экипажа – предположительно, это граждане России и Украины.
Вести.Ru 16:05
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

РИА Новости 11:44
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Происшествия

На журналиста Френкеля составят протокол о неповиновении полиции

На журналиста издания «Медиазона» Давида Френкеля, который сломал руку во время конфликта с полицией на избирательном участке № 2191 в Санкт-Петербурге во время голосования по поправкам в Конституцию, составят протокол о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП).
РБК 13:00
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