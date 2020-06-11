Общество

ИнтерфаксИнтерфаксГородские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

По словам Немерюка, аналогичные акции проводятся во многих странах мира и направлены на стимулирование восстановления сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса.
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с чего всё началось

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

С 25 июня в Москве запускается масштабная программа поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения "Миллион призов", по которой до конца года горожане получат сертификаты на оплату товаров, услуг, в том числе в ресторанах, на общую сумму до 10 млрд рублей, заявил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Интерфакс04:07

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Москвичи наголосуют себе на хлеб. Активным избирателям в столице раздадут сертификаты на товары и услуги на 10 млрд рублей

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ТАСС05:24

Власти Москвы раздадут участникам голосования по поправкам в Конституцию сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Новая газета04:57

Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

Интерфакс04:07
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