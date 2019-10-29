Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Городской совет Милана передумал сносить стадион «Сан-Сиро»

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Городской совет Милана решил не сносить стадион «Сан-Сиро», который принимает домашние матчи итальянских футбольных клубов «Милан» и «Интер». Хотя ранее президент ФК «Милан» Паоло Скарони заявил, что старый стадион снесут, а на его месте возведут новые постройки.
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