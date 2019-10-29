Городской совет Милана решил не сносить стадион «Сан-Сиро», который принимает домашние матчи итальянских футбольных клубов «Милан» и «Интер». Хотя ранее президент ФК «Милан» Паоло Скарони заявил, что старый стадион снесут, а на его месте возведут новые постройки.

Армия и оружие Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии На северо-востоке Сирии досрочно завершился отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Общество Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов 77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.

Технологии Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе Google Пользователи интернета по всему миру сообщают о проблемах в работе поисковой системы Google, передает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Общество Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.

Политика Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.

Армия и оружие США отказались возвращать Сирии нефтяные месторождения Вице-президент США Майкл Пенс прокомментировал американскую оккупацию нефтяных скважин на северо-востоке Сирии.

Армия и оружие Белоруссия и США обсудили размещение американских войск в Литве Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил Вильнюс, что Минск в состоянии ответить асимметрично на размещение американских войск в Литве.

Армия и оружие Пентагон заключил контракт на почти 500 новейших истребителей F-35 Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму 34 млрд долларов.

Политика Западные провинции Канады задумались об отделении из-за победы Трюдо Global News отмечает, что движение вексита набрало популярность после парламентских выборов – число сторонников идеи выросло в провинции Альберта.

Политика Зеленский назвал внешнеполитическую цель Украины Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина выполнила 11 из 12 условий, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС, страна имеет шансы получить деньги до конца года.

Общество В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников Как сообщало ИА REGNUM, закон о налоговых льготах для садоводов и огородников Госдума РФ приняла в третьем, итоговом чтении в сентябре 2019 года.

Армия и оружие Песков: РФ пока не получала подтверждений о ликвидации аль-Багдади Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не располагает официальным подтверждением уничтожения главаря террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате» Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Общество Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.

Авто На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5 В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.

Культура Опубликован рейтинг самых страшных сериалов в истории кино Журнал Rolling Stone опубликовал рейтинг 30 самых страшных сериалов в истории кино. Возглавил список сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks).

Фигурное катание Трусова и Ханю не сразу исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как у нее получился параллельный четверной тулуп с олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

Энергетика Кабмин выставит на торги крупное газовое месторождение в Арктике Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 году аукциона на Бухаринский участок недр в Арктике со стартовым платежом 2,133 миллиарда рублей.

Происшествия Актер из сериала «Мент в законе» обокрал салон сотовой связи Злоумышленник унес полмиллиона рублей из сейфа в офисе салона сотовой связи, куда он ранее устроился на работу, передает РЕН ТВ.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".

Кино Макото Синкай планирует выпустить следующий фильм в 2022 году Японский режиссер Макото Синкай, чья картина "Дитя погоды" выходит в российский прокат 31 октября, рассчитывает выпустить следующий фильм через три года.