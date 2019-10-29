Футбол
РИА НовостиГородской совет Милана принял решение сохранить стадион «Сан-Сиро»
Городской совет Милана проголосовал за сохранение стадиона "Сан-Сиро", на котором проводят домашние матчи футбольные клубы "Милан" и "Интер", сообщает Football Italia. Как отмечается в материале, на заседании совета в понедельник было принято решение о сохранении "Сан-Сиро" в неизменном виде.
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Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
RuNews24.ru вчера в 01:11
Армия и оружие
В Кремле не получали подтверждения ликвидации главаря ИГ аль-Багдади
Россия пока не получила официального подтверждения смерти главаря запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Rambler News Service 11:55
Космос
В Солнечной системе обнаружили новую планету
Диаметр Гигеи составляет около 430 километров. Таким образом, она может стать самой маленькой планетой Солнечной системы.
Российская газета вчера в 23:30
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии
Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
RT на русском 09:46
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета 08:41
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Происшествия
Полицейский Максидов, свидетель по делу Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился
Полицейский Максидов, проходивший свидетелем по делу фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, отказался признавать себя потерпевшим и уволился.
Эхо Москвы 11:31
Политика
В конгрессе США предложили новые санкции против «Северного потока-2»
Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Барр подготовил законопроект об энергетической безопасности Европы, предусматривающий введение новых санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
РБК 08:09
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском 27 октября в 23:15
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Хоккей
«Автомобилист» проиграл «Сибири»: это уже седьмое поражение подряд
Телеканал ОТВ 10:36
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Космос
Hubble сфотографировал «космическое лицо»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало изображение двух галактик, напоминающее гигантское лицо и полученное при помощи космического телескопа Hubble.
Российская газета 07:52
Политика
Началась подготовка к разведению вооружения
После попытаются развести вооружение перед встречей в «трехсторонней контактной группе», которая пройдет 29 октября.
ИА REX 08:45
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия 06:12
Здоровье
64,5 года составляет средний возраст диагностирования рака в России
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru вчера в 00:15
Общество
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 09:01
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал русский язык убогим и клоачным
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей Школы Экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов назвал русский язык убогим, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:51
Общество
Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта
Высокий темп жизни и постоянные стрессы увеличили вероятность инсульта в современном мире, считают британские доктора.
Newstracker.ru 11:06
Общество
Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции
Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
KM.ru 11:36
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Армия и оружие
«Власть идет на преступление». Националисты в Золотом напомнили, что у них есть оружие
В сообщении говорится, что о решении отводить войска добровольцы узнали из СМИ.
Украина.ру 08:35