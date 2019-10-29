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Городской совет Милана проголосовал за сохранение стадиона "Сан-Сиро", на котором проводят домашние матчи футбольные клубы "Милан" и "Интер", сообщает Football Italia. Как отмечается в материале, на заседании совета в понедельник было принято решение о сохранении "Сан-Сиро" в неизменном виде.
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