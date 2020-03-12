Политика
РИА НовостиКиев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ". Речь идет не о территории, где сейчас находится дипмиссия, по информации издания, это участки, оформленные под будущее строительство посольства, консульства и резиденции посла.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:54, Ашберн
Шоу-бизнес
Путин присвоил Пелагее звание заслуженной артистки
Футбол
Сезон АПЛ продолжится, но матчи будут проходить без зрителей
Все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей, информирует источник.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Политика
Володин отправил на карантин депутата и всех контактировавших с ним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил отправить на карантин по коронавирусу депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, вернувшегося из Франции.
Автоспорт
«Макларен» снялся с Гран-при Австралии «Формулы-1»
Команда "Формулы-1" "Макларен" приняла решение отказаться от участия в Гран-при Австралии, который должен состояться 15 марта.
Космос
Миссию на Марс отложили из-за коронавируса
Финансы
Крымский банк пошел против рынка
В марте банк мог столкнуться с резким уходом вкладчиков и испытать проблемы с ликвидностью, предполагают участники рынка.
Футбол
Роналду останется в Португалии из-за коронавируса у одноклубника
Роналду останется в Португалии до тех пор, пока не улучшится ситуация в Италии из-за коронавируса.
Общество
Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства
В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию.
Фигурное катание
Отменен чемпионат мира по фигурному катанию
Из-за коронавируса отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщает CBC в своем Twitter.
Армия и оружие
Истребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Происшествия
В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе
В Приамурье в результате стрельбы в школе из травматического оружия пострадали два человека.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Политика
Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы
Евросоюз не одобряет, что решение США о месячном запрете на поездки в Штаты людям, пребывавшим в Европе, было принято в одностороннем порядке и без консультаций, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.
Общество
В Европе осталась одна страна без коронавируса
Черногория осталась единственной страной Европы, где до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19, заявил в телеэфире эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.
Гаджеты
IPhone 12 получит удивительную 3D-камеру
Будущий смартфон iPhone 12 получит инновационную 3D-камеру, которая предложит пользователям новые возможности.
Футбол
Коронавирус в спорте: УЕФА приостановит Лиги чемпионов и Лигу Европы
Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 16:45 — REGNUM Согласно сообщениям журналист Николо Скира, УЕФА приняла решение приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса.
Общество
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Биатлон
Губерниев заявил о возможной отмене этапа Кубка мира в Контиолахти
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти может быть отменен.
Наука
Ученые Сколтеха нашли способ синтеза эффективных против ВИЧ соединений
Группа ученых из Сколковского института науки и технологий (Сколтех), Института проблем химической физики РАН и Католического университета Левена (Бельгия) предложила способ получения растворимых в воде соединений фуллеренов, которые оказались эффективны в том числе для подавления вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам
Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.