Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ". Речь идет не о территории, где сейчас находится дипмиссия, по информации издания, это участки, оформленные под будущее строительство посольства, консульства и резиденции посла.

Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

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