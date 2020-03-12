Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ". Речь идет не о территории, где сейчас находится дипмиссия, по информации издания, это участки, оформленные под будущее строительство посольства, консульства и резиденции посла.
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Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России

РИА Новости09:41

Горсовет Киева расторг договоры аренды с посольством России

RT на русском09:21

Киев разорвал договоры об аренде земли с российским посольством

Взгляд.ру09:26

Киев разорвал договоры об аренде земли с посольством России

News.ru09:41

Киевсовет расторг договор аренды с Посольством России

ИА Новороссия09:40
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Евросоюз осудил решение США запретить въезд из Европы

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