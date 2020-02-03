Политика
Газета.RuГорсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками
Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.
Читать в источнике
Оценить252
с чего всё началось
Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.РИА Новости02:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
Происшествия
Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне
Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Экономика
Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус
Энергетики настороже Ограничение производства в крупной промышленной провинции Китая Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, может повлиять на ситуацию в основных промышленных отраслях России, считают участники рынка.
Футбол
Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»
По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Культура
Шнуров высмеял в стихах партию Прилепина и Охлобыстина
Как сообщает ToDay News Ufa, от едкого слова шоумена не ускользнуло создание партии «За правду» председателем которой был выбран писатель Захар Прилепин.
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Шоу-бизнес
Григория Лепса прооперировали в Париже
Происшествия
Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Политика
Пушков: Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией
Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией» о трактовке событий Второй мировой войны.
Армия и оружие
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в районе Идлиба
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Идлибе и подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по нормализации обстановки в этом районе.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео ДТП в Твери, в результате которого погиб человек.
Авто
Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Гаджеты
«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты прошедшего десятилетия
Эксперты «Яндекс.Маркета» составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия в разных категориях: от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, когда система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию.
Политика
Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
Футбол
«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Евро-2020 в равном объеме
В прошлые годы все матчи сборной России в финальной стадии чемпионатов мира и Европы в прямом эфире показывали «Первый канал» и «Россия 1». Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах.
Армия и оружие
The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»
ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Общество
Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье
Дочь Джонни Дэппа сотрудничает с Chanel, снимается в кинокартинах и участвует в различных фотосессиях.