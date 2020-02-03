Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.

с чего всё началось

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.

Горсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

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