Политика

Газета.RuГазета.RuГорсовет принял отставку главы Керчи после скандала с блокадниками

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.
Читать в источнике
Комментировать277
с чего всё началось

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.
РИА Новости02:33

Подробнее о событии

В скандале с блокадниками поставлена точка: глава Керчи и заместитель ушли в отставку

Вести Крым07:42

Руководители горсовета Керчи ушли со своих должностей после скандала с поздравлением живущих в городе блокадников

Эхо Москвы10:23

Председатель горсовета Керчи уволена после скандала с поздравлением блокадников

ИА Крыминформ02:20

Главу горсовета Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РБК03:17

Глава горсовета Керчи отправлена в отставку из-за скандала с блокадниками

Коммерсантъ02:58

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

РИА Новости02:33

«Какое они совершили преступление, а?»: Керченские блокадники жалеют уволенных чиновниц в шубах

КП - Крым09:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Происшествия

Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой

Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:43
Происшествия

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Вестник Кавказа 07:11
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Происшествия

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

Газета.Ru 09:50
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Экономика

Какие сегменты российского бизнеса затронет китайский коронавирус

Энергетики настороже Ограничение производства в крупной промышленной провинции Китая Хубэй, где расположен эпицентр распространения коронавируса город Ухань, может повлиять на ситуацию в основных промышленных отраслях России, считают участники рынка.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Футбол

Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»

По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Lenta.ru 10:33
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Культура

Шнуров высмеял в стихах партию Прилепина и Охлобыстина

Как сообщает ToDay News Ufa, от едкого слова шоумена не ускользнуло создание партии «За правду» председателем которой был выбран писатель Захар Прилепин.
ToDay News Ufa вчера в 22:28
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:41
Шоу-бизнес

Григория Лепса прооперировали в Париже

StarHit.ru 03:00
Происшествия

Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Газета.Ru 10:21
Политика

Пушков: Варшава приписала себе несуществующую победу над Россией

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Варшава выиграла «исторический спор с Россией» о трактовке событий Второй мировой войны.
Взгляд.ру 09:10
Армия и оружие

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в районе Идлиба

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Идлибе и подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по нормализации обстановки в этом районе.
ТАСС 10:38
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
WomanHit.ru 08:32
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео ДТП в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 08:41
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru 05:02
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru 10:02
Гаджеты

«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты прошедшего десятилетия

Эксперты «Яндекс.Маркета» составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия в разных категориях: от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.
TelecomDaily 07:40
Музыка

Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Профиль 09:22
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о поставках ПВО С-500 в российскую армию

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко рассказал, когда система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» будет готова к поставкам в российскую армию.
RT на русском 01:52
Политика

Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
РИА Новости 10:31
Футбол

«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Евро-2020 в равном объеме

В прошлые годы все матчи сборной России в финальной стадии чемпионатов мира и Европы в прямом эфире показывали «Первый канал» и «Россия 1». Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах.
Бомбардир.ру 08:09
Армия и оружие

The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»

ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Известия вчера в 13:43
Общество

Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье

Дочь Джонни Дэппа сотрудничает с Chanel, снимается в кинокартинах и участвует в различных фотосессиях.
ToDay News Ufa 07:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное