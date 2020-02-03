Политика
РИА НовостиГлаву Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник.
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Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.РИА Новости02:33
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Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Армия и оружие
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Общество
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Армия и оружие
Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков
Политика
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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков призвал всех народных депутатов украинского парламента «более взвешенно» относиться ко всем публичным заявлениям, которые они делают.
Здоровье
Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом
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Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Здоровье
Обнаружили новый способ передачи коронавируса
Китайские врачи выяснили, что новый тип коронавируса может передаваться через фекалии.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул
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Общество
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Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
Происшествия
Нетрезвый петербуржец изнасиловал жену на глазах детей
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Общество
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Шоу-бизнес
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ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Политика
Джонсон: Британия не намерена принимать некоторые стандарты ЕС
Как уточняется, Джонсон в своём выступлении намерен отметить, что «Великобритания будет поддерживать самые высокие стандарты в этих областях — во многих отношениях лучше, чем стандарты ЕС — без обязательного включения их в договор».
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.