Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.

с чего всё началось

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник.

Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Общество КНДР приостановила железнодорожное сообщение с Россией Северокорейские власти решили временно закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией в качестве профилактики китайского коронавируса.

Политика Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.

Политика В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Российским домохозяйкам предложили платить пособие Законопроект, предлагающий установить пособие для домохозяек, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Хоккей Тренер «Вашингтона» восхитился достижением Овечкина Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который, оформив дубль в матче против "Оттава Сенаторз" (5:3), догнал и перегнал легендарного канадца Марка Мессье по заброшенным шайбам за всю историю лиги в регулярных чемпионатах.

Здоровье Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.

Культура Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.

Общество Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.

Происшествия В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.

Происшествия Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.

Общество Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра Новым директором Гидрометцентра назначен Сергей Борщ, сообщил РБК исполняющий обязанности главы учреждения Роман Вильфанд.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.