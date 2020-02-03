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Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник.
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Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками

Председателя Керченского городского совета Маю Хужину отправили в отставку после скандала с поздравлением блокадников. Решение приняли на внеочередной сессии в понедельник. Депутаты также проголосовали за досрочное прекращение полномочий заместителя Хужиной Ларисы Щербулы.
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