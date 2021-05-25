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Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

Мера будет вводиться постепенно: пилоты в нескольких регионах планируется запустить с 1 июля 2022 года.
Известия
Уточняется, что новый подход предполагает, что тарифы будут определяться по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены.
URA.Ru
Мера позволит избежать роста платежей за тепло, полагают в ФАС.
Известия
Эталонный подход расчета основан на определении среднего уровня расходов среди организаций, занимающихся аналогичным видом деятельности.
РЕН ТВ
Известия
URA.Ru

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В России предложили ввести эталонные тарифы на тепло

РЕН ТВ18:22

ФАС намерена изменить тарифы на тепло в России

URA.Ru17:39

Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло

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ФАС проведет полномасштабный анализ тарифов ОМС

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