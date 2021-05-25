Горячий расчет: ФАС предложила ввести эталонные тарифы на тепло
Мера будет вводиться постепенно: пилоты в нескольких регионах планируется запустить с 1 июля 2022 года.
Уточняется, что новый подход предполагает, что тарифы будут определяться по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены.
Эталонный подход расчета основан на определении среднего уровня расходов среди организаций, занимающихся аналогичным видом деятельности.