ФРГ обезопасила строительство «Северного потока — 2» от простоев и помех

7 дней назад Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) было дано распоряжение в короткие сроки реализовать 2-ю поправку разрешения на строительство и эксплуатацию "Nord Stream — 2" в немецкой экономической зоне, находящейся в Балтийском море, и достроить в мае участок протяженность которого 2 километра.