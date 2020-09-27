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Российская газета
Российская газета

Горящая трава привела к пожару в селе под Воронежем

В субботу горевшая в Новохоперском районе сухая трава и порывистый ветер подожгли брошенные дома на окраине села Троицкое, сгорел десяток строений. Утром в воскресенье загорелось поле у села Медовка в 10 километрах от Воронежа, огонь пошел на два дачных поселка.В источнике
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КП - Воронеж

Пожары в Воронеже - 2020: главные новости о природной катастрофе на 27 сентября

КП - Воронеж16:15
Блокнот Воронеж

В МЧС рассказали об ущербе домам от мощного пожара под Воронежем

Блокнот Воронеж13:28
Известия

Спасатели тушат природный пожар в Воронежской области на площади 50 га

Известия00:42
ТАСС

Природный пожар перешел на жилые дома в селе Новоподклетное под Воронежем

ТАСС09:53
МОЁ! Оnline Воронеж

Под Воронежем горят жилые дома

МОЁ! Оnline Воронеж09:58
Вести Воронеж

Огонь перекинулся на жилые дома в воронежском посёлке: появилось видео

Вести Воронеж09:57
Горком

Вертолет приступил к тушению пожара в поселке под Воронежем

Горком11:54

Фильмы студии Marvel. В каком порядке их нужно смотреть. Часть 1

Если по какому-то недоразумению вы незнакомы с фильмами вселенной Marvel, но готовы исправить эту досадную оплошность, советуем вам начать с приключенческого фильма Джо Джонстона "Первый мститель".
KinoNews.ru25 сентября в 11:25
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В Азербайджане сообщили о погибших при обстреле Карабаха

«В результате интенсивного обстрела противником сел Гапанлы, Чыраглы, Орта Гервенд, Алханлы, Шукюрбейли и Джоджуг Марджанлы среди мирного населения имеются убитые и раненые», — сообщили в Минобороны Азербайджана.
ФАН00:16

Семья Ефремова собралась засудить Пашаева

Семья актера Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы, собралась подать заявление в правоохранительные органы на бывшего адвоката Ульмана Пашаева.
Lenta.ru16:26
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В Швейцарии проголосовали против ограничения миграции из ЕС

Народная законодательная инициатива "За соразмерную иммиграцию", предусматривающая ограничение притока в Швейцарию рабочей силы из стран Евросоюза, отклонена на воскресном референдуме в Швейцарии 61,7 % голосов.
ТАСС11:20
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Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфакс11:15
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За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфакс16:21
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489 бывших офицеров и дипломатов подписали письмо в поддержку Байдена

Почти полтысячи отставных высших чиновников структур национальной безопасности США - генералы, адмиралы, послы и т.д. - выступили авторами открытого письма, в котором призвали американцев проголосовать на президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Газета.Ru25 сентября в 14:26
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