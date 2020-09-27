Горящая трава привела к пожару в селе под Воронежем
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В субботу горевшая в Новохоперском районе сухая трава и порывистый ветер подожгли брошенные дома на окраине села Троицкое, сгорел десяток строений. Утром в воскресенье загорелось поле у села Медовка в 10 километрах от Воронежа, огонь пошел на два дачных поселка.В источнике
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