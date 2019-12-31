Происшествия
РИА НовостиВ Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода
В Петербурге мужчина загорелся и упал с крыши трехэтажного дома в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным пресс-службы, 2 января поступило сообщение о возгорании по адресу Боровая улица, дом 29. Со слов очевидцев было установлено, что загорелся человек.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина
КП - Санкт-Петербург10:59
В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина
Телеканал Санкт-Петербург10:56
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:17, Ашберн
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд
Армия и оружие
Белоруссия и НАТО обсуждают проведение совместных учений
Минобороны Белоруссии заявило о переговорах с НАТО по поводу проведения совместных учений в будущем году.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Политика
Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию
Политика
Генпрокуратура Украины перестала существовать
На Украине перестала существовать Генеральная прокуратура, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Британский журнал признал Крым территорией России
Британский журнал Good Housekeeping назвал Крым территорией России. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании 2 января.
Политика
Путин и Зеленский поздравили друг друга с Новым годом
Как отмечается, во время телефонного разговора лидеры поздравили друг друга с наступающими праздниками.
Кино
Лучшие фильмы десятилетия по версии «Газеты.Ru»
Хоккей
Грязный силовой прием американца. Финский игрок ударился лицом об угол борта
Финн ударился лицом об угол борта и разбил в кровь лицо. Бичер получил за свое нарушение малый штраф.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Кино
Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок
Продюсер сериала «Ведьмак» Томаш Багиньский признался, что создатели сериала наделали много ошибок, когда адаптировали роман для телевидения.
Космос
Какие предсказания о технологиях сбудутся в 2020 году
Если в конце года идет ноль, то проблем не оберешься — любой человек, думающий о будущем, технологиях и о том, как меняется мир, нет-нет да и скажет что-нибудь в духе: "К 2020 году на Марсе будут цвести яблони!"
Экономика
Агаларов раскритиковал низкие доходы россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Футбол
Моуринью назвал тренера «Саутгемптона» идиотом
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи
Меган Маркл и приц Гарри решили не отставать от своих родственников – Кейт Миддлтон и принца Уильяма – и в канун Нового года опубликовали на своей странице в инстаграме трогательное видео, подводящее итоги 2019.
Общество
Папа Римский ударил женщину по руке, но потом извинился
Папа Римский Франциск 31 декабря вечером вышел на площадь Святого Петра в Ватикане, где под елью были установлены рождественские ясли, и приветствовал собравшихся там верующих.
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Кино
Фильм «Вторжение» вышел в прокат
Картина «Вторжение», снятая Фёдором Бондарчуком в 2019 году, вышла в прокат сегодня, 1 января.
Наука
Длительность сна связана с легочным фиброзом
Музыка
Аскер Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
В Германии пожар в зоопарке уничтожил вольер с обезьянами
Пожар вспыхнул в канун Нового года в зоопарке в немецком городе Крефельд, все обитавшие в вольере с обезьянами животные мертвы, сообщили в зоопарке.