Происшествия

РБКРБКВ Петербурге на пешехода упал горящий человек

В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

78.ru публикует видео падения горящего мужчины на Боровой

78.ru13:47

В Петербурге горящий мужчина упал с крыши дома на пешехода

РИА Новости12:15

Обгоревшее тело мужчины нашли на Боровой улице, рядом лежала женщина

Мойка7811:04

В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина

КП - Санкт-Петербург10:59

В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина

Телеканал Санкт-Петербург10:56

В центре Петербурга загорелся человек. Полыхающий мужчина упал с крыши на пешехода

Фонтанка.Ру10:46

Прохожая попала в больницу с травмами после падения с крыши горящего мужчины на Боровой

Невские Новости11:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика

Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества.
РИА Новости 09:55
Энергетика

России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи

Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.
Ридус 12:50
Происшествия

В Судане разбился военный самолет

Коммерсантъ 15:28
Общество

Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas

Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Коммерсантъ 14:21
Политика

Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию

Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Lenta.ru 14:14
Общество

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона

Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Ореанда-Новости 13:18
Футбол

Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти»

Официальный сайт Дерби Каунти объявил о том, что 34-летний нападающий Уэйн Руни сегодня сыграет свой первый матч в составе новой команды.
Советский спорт 14:45
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК 13:32
Здоровье

Доктор наук рассказал о необходимых зимой витаминах

Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, что зимой человеку необходимо принимать сразу все витамины и минералы.
Народные новости 01:15
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж

Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
UfaTime.ru 30.12.19 в 15:51
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

РИА Новости 12:01
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области

РБК 09:47
Политика

«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией

Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Газета.Ru 12:34
Футбол

Стало известно, почему сорвался переход Макарова в «Рубин»

Переход полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова в «Рубин» сорвался.
Спорт день за днем 15:47
Происшествия

В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека

В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
REGNUM 13:24
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости вчера в 08:23
Авто

BMW рассказала о новинках в 2020 году для России

В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Автоновости дня 31.12.19 в 07:29
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru 07:12
Единоборства

Глава UFC: многие верят, что Фергюсон победит Нурмагомедова

News.ru 08:20
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» победить «Нэшвилл» в «Зимней классике»

Даллас нанес поражение Нэшвиллу (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в рамках Зимней классики на футбольном стадионе Cotton Bowl.
Советский спорт вчера в 16:48
Происшествия

На подозреваемого в убийстве собак кировского депутата завели дело

В отношении депутата кировского Заксобрания Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело.
РЕН ТВ вчера в 10:13
Игры

SuperData подвела итоги 2019 года: FIFA 20, Modern Warfare и GTA V — самые успешные игры

Исследовательская фирма SuperData представила отчёт по итогам 2019 года, рассказав о самых успешных играх за последние 12 месяцев в цифровых сервисах.
Игромания.ру 13:10
Футбол

Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с «Ювентусом»

Полузащитник Деян Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с туринским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 04:22
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru 10:33
Происшествия

На месте пожара в Астрахани найден погибший

RT на русском 03:57
Армия и оружие

Белоруссия и НАТО обсуждают проведение совместных учений

Минобороны Белоруссии заявило о переговорах с НАТО по поводу проведения совместных учений в будущем году.
Росбалт 31.12.19 в 07:29
Общество

Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Lenta.ru вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне

44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
StarHit.ru 13:30
Главное