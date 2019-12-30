В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В Петербурге на пешехода упал горящий человек

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