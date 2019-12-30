Происшествия
РБКВ Петербурге на пешехода упал горящий человек
В Санкт-Петербурге пострадала женщина, на которую упал с крыши трехэтажного дома горящий человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Читать в источнике
Оценить96
Подробнее о событии
Показать все источники
В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина
КП - Санкт-Петербург10:59
В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина
Телеканал Санкт-Петербург10:56
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Политика
Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте
Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала "значительный вклад" в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества.
Энергетика
России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи
Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.
Происшествия
В Судане разбился военный самолет
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире названа австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas названа самой безопасной в мире, следует из данных рейтинга, составленным AirlineRatings.com.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Общество
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер от Интерпола на арест бывшего руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона, сообщает интернет-журнал «Профиль».
Футбол
Руни сыграет первый матч в составе «Дерби Каунти»
Официальный сайт Дерби Каунти объявил о том, что 34-летний нападающий Уэйн Руни сегодня сыграет свой первый матч в составе новой команды.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Здоровье
Доктор наук рассказал о необходимых зимой витаминах
Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В. М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал, что зимой человеку необходимо принимать сразу все витамины и минералы.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 без сервисов Google поставил рекорд продаж
Китайский смартфон Huawei Mate 30, который лишет сервисов Google, поставил рекорд продаж 12 млн экземпляров за три месяца.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Политика
«Нафтогаз» ответил на критику газового контракта с Россией
Критикам заключенного недавно контракта Москвы и Киева на транзит российского газа не мешало было изучить все условия и предысторию соглашения, чтобы не демонстрировать свою некомпетентность на всю страну - так исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко ответил на слова предыдущего президента Украины Петра Порошенко о том, что договор не является победой для украинской стороны.
Футбол
Стало известно, почему сорвался переход Макарова в «Рубин»
Переход полузащитника «Нефтехимика» Дениса Макарова в «Рубин» сорвался.
Происшествия
В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Авто
BMW рассказала о новинках в 2020 году для России
В 2020 году компания BMW привезет в Россию сразу несколько интересных новинок.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Хоккей
Гол Радулова помог «Далласу» победить «Нэшвилл» в «Зимней классике»
Даллас нанес поражение Нэшвиллу (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел в рамках Зимней классики на футбольном стадионе Cotton Bowl.
Происшествия
На подозреваемого в убийстве собак кировского депутата завели дело
В отношении депутата кировского Заксобрания Вячеслава Ягдарова возбуждено уголовное дело.
Игры
SuperData подвела итоги 2019 года: FIFA 20, Modern Warfare и GTA V — самые успешные игры
Исследовательская фирма SuperData представила отчёт по итогам 2019 года, рассказав о самых успешных играх за последние 12 месяцев в цифровых сервисах.
Футбол
Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с «Ювентусом»
Полузащитник Деян Кулусевски проходит медосмотр для подписания контракта с туринским "Ювентусом", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Происшествия
На месте пожара в Астрахани найден погибший
Армия и оружие
Белоруссия и НАТО обсуждают проведение совместных учений
Минобороны Белоруссии заявило о переговорах с НАТО по поводу проведения совместных учений в будущем году.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.