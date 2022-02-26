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Госагентства сообщили, что в Минобороны опровергли удар по дому в Киеве

Источник в Министерстве обороны России заявил, что информация о российском ударе по жилому дому в Киеве не соответствует действительности.
Газета.Ru
Жилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил источник в российском Минобороны.
РИА Новости
"Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома", - заявил источник.
Газета.Ru
ТАСС и «РИА Новости», также ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что российские военные не наносили ударов по украинской столице.
РБК

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