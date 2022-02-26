РБКГосагентства сообщили, что в Минобороны опровергли удар по дому в КиевеИсточник в Министерстве обороны России заявил, что информация о российском ударе по жилому дому в Киеве не соответствует действительности.Газета.RuЖилой дом в Киеве поразила ракета украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщил источник в российском Минобороны.РИА Новости"Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности "Бук-М1" и ракета задела угол жилого дома", - заявил источник.Газета.RuТАСС и «РИА Новости», также ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что российские военные не наносили ударов по украинской столице.РБКЧитать далееСвернутьKazanfirst.ruKazanfirst.ruГазета.RuКомсомольская правдаРусская ПланетаЦарьградПодробнее о событииЭксперты объяснили причину отказа ракеты ВСУ, попавшей в жилой дом в КиевеЦарьград05:36Госагентства сообщили, что в Минобороны опровергли удар по дому в КиевеРБК05:57В Минобороны РФ опровергли слухи о попадании российской ракеты в жилой дом в КиевеКомсомольская правда05:49Источник в Минобороны РФ опроверг информацию о российском ударе по дому в КиевеТАСС05:43Источник в Минобороны: информация о российском ударе по дому в Киеве фейковаяГазета.Ru05:37РИА «Новости»: информация о ракетном ударе по жилому дому в Киеве — фейкТелеканал 360°06:08Источник в Минобороны опроверг информацию о ракетном ударе по жилому дому в КиевеРИА Новости05:25Показать ещёОценить276Поделиться