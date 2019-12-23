Финансы

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За последние пять лет вознаграждение топов в крупнейших банках выросло многократно, следует из отчетности. В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
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Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

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