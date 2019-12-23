Финансы
ИзвестияГосбанки нарастили премии топ-менеджерам в России
За последние пять лет вознаграждение топов в крупнейших банках выросло многократно, следует из отчетности. В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
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с чего всё началось
За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. Это демонстрируют данные их отчетности, которую проанализировали «Известия». Больше всего в январе-сентябре этого года топам заплатили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — от 3,3 до 3,8 млрд рублей.Известиявчера в 16:01
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