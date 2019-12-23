Финансы

ИзвестияИзвестияГосбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

За последние пять лет вознаграждение топов в крупнейших банках выросло многократно, следует из отчетности. В ВТБ рассказали, что в 2018 году банк нарастил прибыль в 1,5 раза, до 179 млрд рублей, и заплатил более высокую годовую премию.
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Бонус уходит в небо: госбанки нарастили премии топ-менеджерам

За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. Это демонстрируют данные их отчетности, которую проанализировали «Известия». Больше всего в январе-сентябре этого года топам заплатили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — от 3,3 до 3,8 млрд рублей.
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Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз

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Известиявчера в 17:41

Крупнейшие банки РФ не скупятся на премии топ-менеджерам

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