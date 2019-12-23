За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. Это демонстрируют данные их отчетности, которую проанализировали «Известия». Больше всего в январе-сентябре этого года топам заплатили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — от 3,3 до 3,8 млрд рублей.

с чего всё началось

За последние пять лет бонусы к зарплате руководящих сотрудников выросли в разы. С 2015 года ЮниКредит банк увеличил вознаграждения в полтора раза, Райффайзенбанк и Россельхозбанк — вдвое, Альфа-банк и ВТБ — втрое, Сбербанк — вчетверо, а Московский кредитный банк — в шесть раз.

Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз

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