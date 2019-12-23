Финансы
BFM.ruГосбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз
За последние пять лет бонусы к зарплате руководящих сотрудников выросли в разы. С 2015 года ЮниКредит банк увеличил вознаграждения в полтора раза, Райффайзенбанк и Россельхозбанк — вдвое, Альфа-банк и ВТБ — втрое, Сбербанк — вчетверо, а Московский кредитный банк — в шесть раз.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. Это демонстрируют данные их отчетности, которую проанализировали «Известия». Больше всего в январе-сентябре этого года топам заплатили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — от 3,3 до 3,8 млрд рублей.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Происшествия
Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией
Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
Политика
Путин пошутил над полпредом Устиновым, взявшим колбасу на агровыставке
Президент Владимир Путин пошутил над своим полпредом в Южном федеральном округе Владимиром Устиновым, который взял палку колбасы на выставке сельхозпродукции в Адыгее.
Здоровье
Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко допустил невыполнение обещаний России по транзиту газа после отзыва исков против «Газпрома».
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Происшествия
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 произошло в понедельник у западного побережья Канады. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Общество
Начальник первого отправившегося в Крым поезда опоздал на рейс
Начальник первого поезда, следовавшего из Санкт-Петербурга в Крым опоздал на рейс, так как поздравлял президента России Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.
Политика
Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Гаджеты
Huawei P40 первым в мире получит графеновый аккумулятор
Первые прототипы графеновых батарей Huawei показала еще в 2016 году.
Политика
Какие страны быстрее всего росли в этом десятилетии
Быстрее всего в 2010-е гг. росла экономика Эфиопии, выявило исследование Financial Times.
Наука
Создан сорт помидоров для города и космоса
Игры
До конца января бесплатно раздают динамическую тему Ghost of Tsushima
Sucker Punch выпустила динамическую тему Ghost of Tsushima, которую до 31 января можно активировать бесплатно по специальному промокоду — он уникален для каждого региона PlayStation Store.
Общество
В Златоусте спецназ показал школьникам приемы разгона нарушителей
В Златоусте (Челябинская область) обсуждается видео из местной школы, где спецназ ФСИН показал учащимся приемы разгона нарушителей общественного порядка с щитами и дубинками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста через Керченский пролив, который российская сторона построила без согласия Украины», — заявили в пресс-службе.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Шоу-бизнес
20-летняя Марьяна Ро объявила о беременности
Блогер встречается с певцом Face. 20-летняя блогер Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, объявила о беременности.
Общество
В России проходят учения по устойчивой работе Рунета
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
Здоровье
Выявлена опасность чрезмерного употребления воды
Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Здоровье
Так нас еще не убивали: С начала либеральных реформ Россия потеряла 34 млн человек
По данным же Росстата по итогам 2019 года естественная убыль населения России станет рекордно высокой за 11 лет — 259,6 тыс. человек.
Общество
Температура в Москве установила рекорд за 140 лет метеонаблюдений
"Воздух в Москве к вечеру понедельника прогрелся до плюс 6,2 градусов, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда для 23 декабря, установленного в 2015 году", - сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск в США
Транспорт
Подписано постановление о новом порядке подготовки автомобилистов
Многие автошколы документ раскритиковали, ссылаясь на то, что действующая система приема экзаменов отлажена, позволяет качественно готовить водителей.
Гаджеты
Смартфон Sony Xperia 5 получит врезанную фронтальную камеру и 5G
Sony Xperia 5 получит врезанную одинарную фронтальную камеру и поддержку сетей нового поколения 5G, презентация модели должна состояться 25 февраля.
Шоу-бизнес
Дана Борисова решила не брать дочь в Таиланд в знак наказания
Борисова поставила дочь на место, пройдя обследование в клинике и сдав анализы на наличие запрещенных веществ в организме.