Финансы

BFM.ruBFM.ruГосбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз

За последние пять лет бонусы к зарплате руководящих сотрудников выросли в разы. С 2015 года ЮниКредит банк увеличил вознаграждения в полтора раза, Райффайзенбанк и Россельхозбанк — вдвое, Альфа-банк и ВТБ — втрое, Сбербанк — вчетверо, а Московский кредитный банк — в шесть раз.
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Бонус уходит в небо: госбанки нарастили премии топ-менеджерам

За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. Это демонстрируют данные их отчетности, которую проанализировали «Известия». Больше всего в январе-сентябре этого года топам заплатили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — от 3,3 до 3,8 млрд рублей.
Известиявчера в 16:01

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Госбанки подняли премии топ-менеджерам до шести раз

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Крупнейшие банки РФ не скупятся на премии топ-менеджерам

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Госбанки нарастили премии топ-менеджерам в России

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«Известия»: премии топ-менеджеров крупнейших банков выросли в три-шесть раз за пять лет

ТАССвчера в 17:36

Банки увеличили премии руководству до шести раз

URA.Ruвчера в 17:18

Премии топ-менеджеров крупнейших российских банков за пять лет выросли в три—шесть раз

Коммерсантъ01:00

Премии топ-менеджерам российских банков выросли в разы

РЕН ТВвчера в 16:16
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