Украинский государственный бюджет с начала текущего года не получил 41,39 млрд гривен (свыше $1,5 млрд). В апреле госбюджет не выполнен на 11,6%, что составляет 13,6 млрд гривен ($503 млн).

Госбюджет Украины не получил $1,5 млрд с начала года

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