Экономика
News.ruГосбюджет Украины не получил $1,5 млрд с начала года
Украинский государственный бюджет с начала текущего года не получил 41,39 млрд гривен (свыше $1,5 млрд). В апреле госбюджет не выполнен на 11,6%, что составляет 13,6 млрд гривен ($503 млн).
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Общество
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще три пациента с коронавирусной инфекцией, скончавшиеся в Санкт-Петербурге, имели хронические заболевания, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 12:13
Политика
Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем
Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства.
Газета.Ru вчера в 07:32
Экономика
Пенсии, соцвыплаты, ипотека: какие изменения начали действовать с 1 мая 2020
Социальные пенсии и соцвыплаты индексировали уже 2 раза в этом году – 1 января и 1 апреля, подняв их на 6,6% и 6,1% соответственно.
Inva.tv 10:39
Политика
Сенатор назвал обвинения России в кибератаках «типичным коронабесием»
Обвинения британских властей в адрес России в похищении российскими хакерами сведений о разработках по коронавирусу являются еще одним поводом для информационной атаки на Россию.
Известия 10:04
Происшествия
Самолет Москва-Екатеринбург подал сигнал об угрозе взрыва
Пассажирский самолет, следующий рейсом Москва-Екатеринбург, подал сигнал тревоги об угрозе взрыва на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российская газета 10:46
Политика
Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия вчера в 20:34
Общество
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение из-за грозы с дождём
МЧС Москвы объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями.
RT на русском 12:05
Общество
Названо условие для снятия ограничений с 12 мая в России
В Роспотребнадзоре назвали необходимое условие для снятия ряда ограничительных мер, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом.
Русская Планета вчера в 07:49
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
Политика
В Москве прошла репетиция воздушного Парада Победы
Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве. Над столицей пролетели 70 боевых машин.
Вести.Ru 04:09
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:04
Политика
В ФРГ рассказали о своем отношении к проекту «Северный поток – 2»
В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:23
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru 13:40
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в продвижении интересов из-за COVID-19
Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.
РИА Новости 07:27
Общество
Коронавирус выявлен у 1384 российских военных
Среди военнослужащих в военных вузах количество заразившихся коронавирусом достигло 1 247 человек, добавили в ведомстве.
Газета.Ru 13:50
Общество
В Минздраве заявили, что до выхода на плато по коронавирусу еще далеко
России еще далеко до выхода на плато по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главного пульмонолога Минздрава Сергея Авдеева.
Газета.Ru 09:54
Технологии
Учёные опубликовали снимки размножения COVID-19 в кишечнике
Британские учёные из Университета Данди опубликовали новые изображения COVID-19, демонстрирующие размножение вируса в кишечнике.
News.ru 12:07
Кино
Тайка Вайтити снимет фильм по вселенной «Звездных войн»
Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорец») снимет фильм по вселенной «Звездных войн».
Афиша Daily 13:01
Общество
США спрогнозировали удвоение числа жертв коронавируса
К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день.
Lenta.ru 12:57
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 06:41
Здоровье
В Минздраве объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что россияне своевременно обращаются за помощью и врачи успевают быстро начать лечение.
РБК 10:14
Политика
Зеленский отказался проводить второй этап медицинской реформы
Нельзя проводить второй этап медицинской реформы, заявил президент Украины Владимир Зеленский 4 мая на официальном сайте президента.
ИА Красная Весна 13:10
Авто
Как могли выглядеть всем знакомые советские автомобили
На свет появилась модель ВАЗ-2106, которая по мнению властей стала более идеальным вариантом для советского человека.
Car.ru 12:31
Общество
Прогноз по вспышке коронавируса озвучил Онищенко
Коронавирус продолжит циркулировать по миру, так же как это делает грипп и другие группы вирусов, заявил в интервью «НСН» экс-главный санврач России Геннадий Онищенко.
Live24 11:42
Авто
Назвали стоимость электрической версии УАЗ «Хантер»
Новые автомобили 07:32
Культура
Стефани Майер намекнула на продолжение «Сумерек»
Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер не на шутку заинтриговала своих фанатов.
Piter.tv вчера в 08:40
Политика
Трамп анонсировал появление в США вакцины от коронавируса
Как сообщает телеканал Fox News, президент США Дональд Трамп анонсировал появление в стране вакцины против COVID-19 уже к концу 2020 года.
Московский Комсомолец вчера в 20:35
Политика
Кличко спрогнозировал более миллиона жертв коронавируса на Украине
Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек.
Lenta.ru 10:22
Общество
Россиянам рассказали, как выявить телефонных мошенников
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин рассказал, как можно распознать телефонного мошенника и отличить его от настоящего оператора банка.
АБН 00:35