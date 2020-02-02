Доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года оказались на 25% ниже запланированных правительством, сообщается на сайте Минфина.

Общество КНДР остановила железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса Железнодорожное сообщение между Северной Кореей и Россией было приостановлено на неопределенный срок и возобновится в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса в Китае.

Политика Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Шоу-бизнес Милла Йовович родила третью дочь В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.

Общество С 1 февраля увеличиваются социальные выплаты и пособия С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития, пишет газета «Известия».

Общество В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.