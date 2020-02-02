Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГосбюджет Украины в январе недополучил 25% доходов

Доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года оказались на 25% ниже запланированных правительством, сообщается на сайте Минфина.
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