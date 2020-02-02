Экономика
Rambler News ServiceГосбюджет Украины в январе недополучил 25% доходов
Доходы государственного бюджета Украины за январь 2020 года оказались на 25% ниже запланированных правительством, сообщается на сайте Минфина.
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В украинском Минфине рассказали о проблемах с наполнением бюджета страны
Московский Комсомолецвчера в 18:35
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Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
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Чтобы не допустить распространения ОРВИ и гриппа, первоклассников Белогорска досрочно отправили на каникулы.
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Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
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Как сообщает местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), это также первая смерть от коронавируса за пределами Китая.
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Пойман преступник, сбежавший из суда в Новокузнецке
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