Политика
РИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о декларировании недостоверной информации и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное дело.
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с чего всё началось
Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).Московский Комсомолецвчера в 13:45
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Финансы
Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Политика
Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»
Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
Политика
Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса
Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Музыка
Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»
Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
Общество
Лувр снова закрылся из-за коронавируса
Парижский Лувр снова объявил о закрытии для посещения. Это вызвано опасениями, связанными с распространением коронавируса.
Политика
Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством
Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду
"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Общество
В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги
В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Авто
В России обновят кроссовер Mitsubishi Outlander
В России обновят японский кроссовер Mitsubishi Outlander. Выпуск автомобиля 2020 модельного года уже начался на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.
Энергетика
Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне
По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
Общество
Малышева назвала главный способ защиты от коронавируса
Телеведущая Елена Малышева назвала главный принцип профилактики коронавируса.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Общество
В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц
Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
Происшествия
Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае
Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Здоровье
Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве
Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине
Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Авто
В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus
Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Политика
МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь считает, что американские военные могли завезти коронавирус COVID-19 в Китай.
Футбол
Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса
Речь идет об играх 1/8 финала Лиги чемпионов 17 и 18 марта, игра Лиги Европы 19 марта и юношеской лиги УЕФА.
Космос
Человечество живет в огромном космическом пузыре
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.