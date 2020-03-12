Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).

с чего всё началось

Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о декларировании недостоверной информации и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное дело.

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