Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Порошенко 6 марта прибыл в Госбюро расследований на допрос по делу о декларировании недостоверной информации и заявил, что у него есть постановление суда, обязывающее ведомство закрыть это дело. Госбюро расследований Украины заявило, что суд не обязывал ведомство закрывать уголовное дело.
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с чего всё началось

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).
Московский Комсомолецвчера в 13:45

Подробнее о событии

Порошенко вновь не пришел на допрос в Государственное бюро расследований

РБК09:56

Порошенко сбежал в Испанию. Не испугал даже коронавирус

Телеканал 360°09:04

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Московский Комсомолецвчера в 13:45

СМИ выяснили, где Порошенко скрывается от допросов

Аргументы недели08:06

Порошенко сбежал c Украины в охваченную коронавирусом Испанию

Lenta.ru06:01

Журналисты узнали, где Порошенко скрывается от допросов

РИА Новости07:46

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины

Известия07:31
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Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Вести.Ru 10:37
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Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет

Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
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На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Как передает УНИАН, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что создание "консультативного совета" не означает признания боевиков.
Грани.ру 06:49
Политика

Украина запретит въезд жителям ДНР и ЛНР из-за коронавируса

Власти Украины запретят въезд жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:18
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Little Big назвали своих главных соперников на «Евровидении»

Участники петербургской рейв-группы Little Big, которые представят Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, рассказали журналистам, кто может составить им конкуренцию.
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Лувр снова закрылся из-за коронавируса

Парижский Лувр снова объявил о закрытии для посещения. Это вызвано опасениями, связанными с распространением коронавируса.
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Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством

Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».
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Экономика

В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк: Боль живет во мне каждую секунду

"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала дочь актрисы [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.]. Она спросила интернет-пользователей, интересно ли им читать о ней и ее внутреннем мире.
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Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Общество

В Минфине рассказали, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги

В Министерстве финансов рассказали, на что тратят деньги, конфискованные в рамках коррупционных дел, а также вырученные от продажи незаконно нажитого имущества чиновников.
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В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

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Авто

В России обновят кроссовер Mitsubishi Outlander

В России обновят японский кроссовер Mitsubishi Outlander. Выпуск автомобиля 2020 модельного года уже начался на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.
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Леонтьев указал на уязвимые стороны Саудовской Аравии в ценовой войне

По мнению Леонтьева, сделка ОПЕК+ приносила позитивный эффект для обеих стран.
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Общество

Малышева назвала главный способ защиты от коронавируса

Телеведущая Елена Малышева назвала главный принцип профилактики коронавируса.
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Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Общество

В России семь заболевших коронавирусом выписали из больниц

Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
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Выявлен первый случай коронавируса в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края вернулся из Италии, почувствовал недомогание и обратился к медикам, исследование подтвердило подозрение на заражение коронавирусом.
Коммерсантъ 03:22
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Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве

Как изменилось число заболевших пневмонией По запросу РБК Росстат на основе информации Роспотребнадзора предоставил сводку о заболеваемости внебольничной пневмонией в Москве в январе 2019 и 2020 годов.
РБК 08:21
Политика

Украина временно закрывает границу для иностранцев

Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
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У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус

Госпожа Трюдо 11 марта вернулась из Лондона. У нее появились симптомы простуды. В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:06
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине

Информацию о первой смерти от коронавируса на Украине в Житомирской области подтвердила главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.
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В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Санкт-Петербурга, совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга после сообщения о "минировании", сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости 10:34
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Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
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Авто

В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
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МИД Китая: военные США могли завезти коронавирус в Ухань

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Коммерсантъ вчера в 18:20
Футбол

Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены из-за коронавируса

Речь идет об играх 1/8 финала Лиги чемпионов 17 и 18 марта, игра Лиги Европы 19 марта и юношеской лиги УЕФА.
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Человечество живет в огромном космическом пузыре

Pravda.Ru 07:28
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
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