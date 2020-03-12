Политика
РИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
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Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Европой из-за коронавируса
С 13 марта Россия вводит временные ограничения на авиасообщение с Италией, Францией, Испанией и Германией.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Футбол
«МанСити» и «Реал» не сыграют в Лиге чемпионов из-за баскетболиста
Английский "Манчестер Сити" и испанский "Реал" не смогут сыграть очный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который был намечен на 17 марта.
Армия и оружие
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".
Футбол
«Старостин? Не знаю таких». Овчинников вспомнил, как отказывал «Спартаку»
Тренер ЦСКА Сергей Овчинников, ранее выступавший за «Локомотив», сообщил, что у него было несколько предложений о переходе в «Спартак».
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Армия и оружие
США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
США наносят удары в Ираке в ответ на ракетную атаку в среду, в результате которой погибли американские военнослужащие, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на двух официальных лиц.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Кино
Фото: стартовали съёмки кинокомикса Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Лос-Анджелес, США, 13 марта 2020, 01:01 — REGNUM В сеть выложили первые кадры со съёмок предстоящего кинокомикса студии Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Футбол
Отборочные матчи ЧМ-2022 перенесли из-за коронавируса
Международная федерация футбольных ассоциаций решила отложить грядущие матча квалификации чемпионата мира 2022 года в Южной Америке из-за коронавируса, сообщает сайт ФИФА.
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест
Экс-губернатор Ивановской области отпущен под домашний арест. Такое решение принял сегодня Басманный суд Москвы.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
Фото отдыха с молодой женой в Дубае показал Петросян
Как говорит Татьяна Брухунова, она год не была на отдыхе, и ее мечтой было забыть обо всех делах и расслабиться на пляже.
Футбол
У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Политика
Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию
В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Космос
На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет
Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
Общество
Бельгия ввела жесткий общенациональный карантин
Бельгия объявила жесткий общенациональный карантин по меньшей мере до 3 апреля, экстренную эпидемиологическую готовность и мобилизацию всей системы здравоохранения.
Шоу-бизнес
Меган Маркл свела к минимуму общение с Кейт Миддлтон
Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала о сведенном к минимуму общении с супругой герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон.
Автоспорт