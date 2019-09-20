Политика
РИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
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с чего всё началось
Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).Московский Комсомолецвчера в 13:45
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Приостановка еврокубков и перенос чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год могут быть утверждены 17 марта, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).