Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
Читать в источнике
Комментировать186
с чего всё началось

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).
Московский Комсомолецвчера в 13:45

Подробнее о событии

Адвокаты Порошенко рассказали о его отъезде с Украины перед допросом в ГБР

Газета.Ru03:56

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Московский Комсомолецвчера в 13:45

На Украине сообщили, что Порошенко покинул страну накануне допроса

Аргументы недели02:34

Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР

Комсомольская правдавчера в 19:19

СМИ сообщили об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

РИА Новостивчера в 18:33

Порошенко сбежал за границу от допроса ГБР

Телеканал 360°вчера в 17:17

СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины перед допросом

РБК01:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина проехалась в московском метро на работу

RuNews24.ru 02:09
Политика

Путин объяснил огромные зарплаты топ-менеджеров

Огромные зарплаты топ-менеджеров госкорпораций президента "коробят", и в интервью он этого не скрывал.
Российская газета 03:54
Политика

Пять сенаторов США призвали ЕС ввести санкции против Пригожина

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер и четыре других сенатора призвали Евросоюз ввести санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Авто

АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч автомобилей

Самарская газета 02:37
Энергетика

В «Роснефти» назвали уязвимые стороны Эр-Рияда в ценовой войне

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что экономика Саудовской Аравии является гораздо более зависимой от нефтяных доходов, чем российская.
Вестник Кавказа 03:30
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Энергетика

В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть

Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
РБК 03:48
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Происшествия

Массовая драка с участием мигрантов у «Галереи» попала на видео

После драки с участием 15 мигрантов у ТЦ «Галерея» возбуждено уголовное дело. В схватку вступили мигранты и жители Дагестана.
Невские Новости 03:25
Общество

Джонсон предупредил британцев о потере родных из-за коронавируса

По словам политика, многие семьи потеряют своих близких Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью и предупредил о трагических последствиях коронавируса.
SM News 03:59
Экономика

Американский экономист предсказал мировой финансовый кризис

Экономист из США Джесси Коломбо спрогнозировал новый серьезный спад в мировой экономике. Об этом он сообщил газете The Independent.
BFM.ru вчера в 04:17
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Футбол

Нападающий «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Лондон, 13 марта 2020, 09:17 — REGNUM Нападающий лондонского «Челси» Каллум Хадсон-Одои заразился коронавирусом.
REGNUM 02:17
Футбол

Чемпионат Германии может быть завершён досрочно

Как сообщает Express.de, Бундеслига может быть досрочно завершена из-за коронавируса.
Евро-футбол.ру вчера в 16:16
Общество

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО

Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
REGNUM вчера в 08:05
Происшествия

В Тюмени пропал 12-летний подросток

В Тюмени ищут пропавшего 12 марта вечером школьника. 12-летний подросток ушел из своего дома по улице Малыгина.
АиФ Тюмень 02:28
Общество

В Татарстане ввели особый санитарно-эпидемиологический режим

Особый санитарно-эпидемиологический режим введён в Татарстане до 15 апреля по поручению президента республики Рустама Минниханова, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Лилия Галимова в пятницу.
РИА Новости 04:03
Наука

В глубинах Северного Ледовитого океана обнаружены колонии хламидий

Planet Today 10 марта в 05:34
Политика

Бывший мэр Махачкалы Амиров направил прошение о помиловании

ТАСС 00:15
Экономика

Forbes сообщил, что 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти $78 млрд

Почти $78 млрд за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.
ТАСС 02:32
Финансы

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
РБК 03:21
Экономика

Путин объяснил необходимость санации российских банков

Путин добавил, что Центральный банк проводил санации финансовых учреждений для того, что «миллионы граждан не пострадали, чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон, как обычно».
REGNUM 03:49
Политика

Путин считает себя частью народа

Президент России Владимир Путин заявил, что он является частью народа. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:23
Финансы

Курс доллара на Мосбирже снизился почти до 74 рублей

Курс евро снизился на 1% и торговался на уровне 82,68 рубля, следует из данных торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 03:20
Экономика

«ДОМ.РФ» выявил схему недобросовестного использования господдержки

Сегодня, 13 марта 2020 года, стало известно, что госкомпания «ДОМ.РФ» выявила схему недобросовестного использования государственной поддержки в части списания ипотечной задолженности на сумму до 450 тысяч рублей.
Саминвестор 03:03
Политика

Захарова высказалась о нападении на советника СНБО в Киеве

Инфорос 03:02
Футбол

УЕФА может объявить об отмене чемпионата Европы 2020 года

Приостановка еврокубков и перенос чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год могут быть утверждены 17 марта, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Народные новости вчера в 11:10
Биатлон

Й. Бё прокомментировал победу в спринте в Контиолахти

ГЛАС.RU 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное