Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
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с чего всё началось

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).
Московский Комсомолец13:45

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Газета.Ru19:54

Порошенко сбежал от допроса за границу

Lenta.ru15:51

Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР

Комсомольская правда19:19

СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

РИА Новости18:33

Порошенко сбежал за границу от допроса ГБР

Телеканал 360°17:17

СМИ сообщили о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

Известия18:45

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Московский Комсомолец13:45
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Технологии

Держатели Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками.
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ЕС осудил решение США запретить въезд из Европы

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Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Газета.Ru 17:35
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Депздрав подтвердил, что умерший в Коммунарке не болел коронавирусом

Пресс-служба столичного департамента здравоохранения подтвердила, что смерть мужчины в медицинском центре в Коммунарке никак не связана с коронавирусной инфекцией.
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Выяснилось, что «пробуждение» герпеса вызывает гибель нервных клеток

Выяснилось, что "пробуждение" герпеса вызывает гибель нервных клеток. Об этом заявили американские ученые в научном журнале PLOS Pathogens.
Piter.tv 10 марта в 08:14
Экономика

Кудрин допустил рост бедности в России

Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Lenta.ru 08:22
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
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Автоспорт

Формула-1. Гран-при Австралии официально отменен

Стартовый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Австралии не состоится.
Вести.Ru 20:30
Единоборства

UFC может отменить бой Хабиба и Фергюсона из-за коронавируса

NewInform 05:27
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 19:50
Общество

Вахтовики из Бурятии устроили забастовку во Владивостоке

Причиной забастовки стала неполная выплата зарплаты Сегодня, 11 марта, вахтовики ООО "Стройтрансгаз-Восток" устроили стихийную забастовку на острове Русский во Владивостоке, сообщает ТАСС.
Байкал-Daily вчера в 04:06
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 21:40
Экономика

Путин встретился с крупнейшими инвесторами

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Авто

В России появится обновленный Mitsubishi Outlander

Официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, ООО "ММС Рус" объявил о начале производства Outlander 2020 модельного года на Калужском заводе "ПСМА Рус".
МонаВиста вчера в 11:43
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 17:22
Политика

Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

МР7.ру 10:00
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Армия и оружие

Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу

России и Турции на переговорах по Идлибу удалось договориться по большинству вопросов, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
РИА Новости 03:56
Политика

На Украине совершено нападение на советника главы СНБО

REGNUM 06:10
Здоровье

Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

Второй угрозой врач назвал истощение медицинской системы.
RuNews24.ru 18:32
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у подпольных оружейников

ФСБ России изъяла крупнейшую партию оружия у группы подпольных оружейников, в которую входили жители Москвы и еще трех регионов.
ТАСС 03:20
Происшествия

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Вести.Ru 20:15
Политика

«Если цирк, то до конца». Депутат Мосгордумы предложила называть Путина «апостолом национального единства» — ее лишили слова

Большинство региональных парламентов России одобрили законопроект о поправках в Конституцию, которые, в частности, позволят Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.
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Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
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Lifan в России расширяет модельный ряд

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Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
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Алевтина Черникова: инженеры – люди, которые меняют мир

Алевтина Черникова, ректор ведущего технического университета России — НИТУ "МИСиС", во время открытого урока рассказала старшеклассникам о том вкладе, который внесли инженеры и ученые в развитие экономики нашей страны.
Наука и жизнь вчера в 12:43
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Суд оправдал сироту, который распилил упавшие на дорогу деревья

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В России впервые выявили коронавирус у ребенка

В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
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Сезон НХЛ прерван из-за коронавируса

Руководство национальной хоккейной лиги (НХЛ) решило прервать сезон-2019/2020 из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:48
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