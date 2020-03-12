Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
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с чего всё началось

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).
Московский Комсомолец13:45

Подробнее о событии

СМИ сообщили о бегстве Порошенко из Украины перед допросом

Газета.Ru19:54

СМИ сообщили о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

Известия18:45

Порошенко сбежал с Украины накануне ареста

Московский Комсомолец13:45

СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса

РИА Новости18:33

Порошенко сбежал за границу от допроса ГБР

Телеканал 360°17:17

Порошенко сбежал от допроса за границу

Lenta.ru15:51

Порошенко сбежал с Украины накануне допроса в ГБР

Комсомольская правда19:19
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:37, Ашберн
Экономика

Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 16:38
Наука

Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике

Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
REGNUM вчера в 07:29
Наука

Изучение муравьев показало пример обратной эволюции

Naked Science 10 марта в 05:37
Общество

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
ТАСС 13:38
Политика

80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

Прошло 80 лет, а в земле до сих пор находят амуницию и останки солдат.
Пятый канал 11:12
Общество

В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

По сведениям источника ТАСС, инфицирована одна из сотрудниц постпредства Филиппин.
Эхо Москвы 20:10
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
РИА Новости 14:00
Политика

Горбачев обратился к мировым лидерам

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев обратился к мировым лидерам с призывом не допустить развязывания войн и вместе противостоять коронавирусу.
Lenta.ru 12:48
Политика

В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
RT на русском 18:14
Происшествия

Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

Газета.Ru вчера в 12:31
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости 10:13
Политика

Трамп обсудил с российскими чиновниками ситуацию на рынке нефти

Президент США Дональд Трамп обсудил с представителями России ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке, сообщает газета Politico, не указывая свои источники.
Комсомольская правда 03:50
Экономика

Путин встретился с крупнейшими инвесторами

МонаВиста вчера в 08:56
Экономика

Назван очаг нового глобального экономического кризиса

Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Lenta.ru 20:22
Космос

На окраинах Солнечной системы обнаружено более 100 малых планет

Ученые из проекта по изучению темной энергии разработали новый метод поиска так называемых транснептуновых объектов — малых планет, скрытых в темных окраинных областях Солнечной системы.
РИА Новости 05:10
Финансы

Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности

Аналитики из агентства "Национальные кредитные рейтинги" подготовили отчет, в котором сообщили, что более 60 российских регионов в этом году могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Московский Комсомолец 18:12
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport 16:47
Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в Иркутской области

Российская газета 04:34
Гаджеты

Продажи Samsung Galaxy S20 в России стартовали раньше срока

Продажи флагманской серии смартфонов Galaxy S20 начались в России на день раньше. Изначально старт продаж планировался на пятницу, 13 марта.
Народные новости 03:03
Шоу-бизнес

Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция

Актриса Наталья Андрейченко попала в неприятную историю, нарушив запрет о съемках на руинах древнего города Майя в Ушмале.
Рамблер 14:44
Кино

12-летняя дочь Миллы Йовович получила роли в двух фильмах

Как рассказала кинозвезда, 12-летняя Эвер Габо Йовович получила роли в двух фильмах – супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.
Вести.Ru вчера в 08:45
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета 10:42
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК вчера в 08:01
Здоровье

В Москве до шести тысяч звонков поступает в call-центр по коронавирусу

Около 5-6 тысяч звонков в сутки принимают операторы горячей линии столичного департамента здравоохранения по вопросам, связанным с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения call-центра.
РИА Новости 10:16
Баскетбол

Заразившийся коронавирусом игрок НБА Гобер извинился за свое поведение

Центровой «Юты» Руди Гобер извинился перед людьми, здоровью которых он мог принести вред.
Матч ТВ 17:03
Хоккей

Знарок выразил сожаление из-за того, что «Спартак» играл с «Динамо» без болельщиков

Сегодняшняя игра тоже была хорошая, мы бились и играли неплохо. Удаление нам немного игру сломало. Жалко, что без болельщиков играли.
RT на русском 18:42
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей

Первый в 2020 году пуск ракеты «Протон-М» перенесли с конца марта еще на два месяца, сообщил гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко.
Новая газета вчера в 06:16
Общество

Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Вести.Ru 17:53
Энергетика

Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Российская газета 09:43
Экономика

Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля

Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Газета.Ru вчера в 02:36
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