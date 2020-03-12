Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).

с чего всё началось

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.

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