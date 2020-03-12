Политика
РИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН. По какому делу запланирован допрос, в пресс-службе не уточнили.
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с чего всё началось
Экс-президент Украины Петр Порошенко уехал из незалежной. Причем сделал он это накануне своего возможного ареста. В пятницу 13-го лидера «Еврпейской Солидарности» ждали на допрос в ГБР (Госбюро расследования).Московский Комсомолец13:45
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Космос
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Футбол
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Наталью Андрейченко в Мексике задержала полиция
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Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
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Баскетбол
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Пуск ракеты «Протон-М» перенесли из-за дефектных деталей
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Общество
Макрон предупредил французов о начале эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса только начинается. Об этом заявил президент Франции в обращении к нации.
Энергетика
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