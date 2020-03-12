Политика

РИА НовостиРИА НовостиГосбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований Украины вызвало в пятницу на допрос экс-президента Петра Порошенко. "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
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