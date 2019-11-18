Политика

Газета.RuГазета.RuПорошенко хотят лишить неприкосновенности

Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.
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с чего всё началось
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении
 ГБР.
РБК04:26

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К чему может привести возможное уголовное преследование Порошенко на Украине

RT на русском14:35

Порошенко назвал попытки привлечь его к ответственности провокацией

РИА Новости10:20

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

РБК04:26

В Генпрокуратуру передали документы о снятии депутатской неприкосновенности с Порошенко

ТАСС04:56

ГБР Украины выступило за привлечение Порошенко к уголовной ответственности

Известия04:31

Порошенко хотят лишить неприкосновенности

Газета.Ru06:27

Украинские следователи предложили обратиться к Раде с запросом о привлечении Порошенко к уголовной ответственности

Эхо Москвы05:00
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В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.
Российская газета 02:55
Политика

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями для продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение судебных разбирательств.
Москва 24 08:26
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Технологии

В России разработают приложение для диагностики двигателя автомобиля

После анализа будет выдан его результат и по необходимости предложены советы или даже запись автомобиля на ремонт.
The Penza Post 09:12
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Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
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Сценарий катастрофы: что положит конец процветанию Москвы

Современная Москва находится почти на пике успеха и процветания, особенно, если ее сравнивать со всей остальной страной, где города и регионы уже который год бьются в тисках непреходящего финансового кризиса и нехватки денег примерно на всё.
Ридус вчера в 19:15
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Глава МИД Германии отменил поездку на линию разграничения в Донбассе

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В Анкаре назвали сроки запуска конкурента газопровода «Турецкий поток»

По словам Донмеза, работы на обеих линиях газопровода «Турецкий поток» планируется завершить к концу 2019 года.
РБК 20:19
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Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
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На акции протеста в Тбилиси задержали 37 человек

РБК 17:29
Экономика

Акционер Aurus купит 50% конструкторского бюро «Вертолетов России»

Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
ТАСС 05:41
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Очередной апдейт: Apple выпустила iOS 13.2.3

Лично на моей памяти, не было таких частых обновлений фирменной операционной системы. В этот раз компания выпустила публичную iOS 13.2.3.
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Общество

В ГИБДД поддержали идею выдавать водительские права несовершеннолетним

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Известия 11:08
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Медведева хочет жить в Канаде до конца своей карьеры

Напомним, что 20-летняя Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при по фигурному катанию.
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Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
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Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III

Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
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Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

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Охранник колледжа в Благовещенске арестован на два месяца

Вести.Ru 20:31
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Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E

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Ученые обнаружили увеличение кислорода в атмосфере Марса

Уже много лет ученые изучают красную планету и считают ее аналогом Земли, так как именно эта планета наиболее близка к условиям земной жизни.
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Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
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Путин поручил представить предложения по проекту моста через реку Лену

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В Красноярском крае ищут пропавшую автомобилистку

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Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

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