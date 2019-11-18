Политика

Lenta.ruLenta.ruПорошенко собрались лишить неприкосновенности

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. Информация об этом опубликована на официальном сайте ГБР.
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с чего всё началось
«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении
 ГБР.
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